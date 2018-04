Vidigal: ”Ho detto a Rui Patricio, tra i primi tre portieri al mondo, di venire a Napoli”

Vidigal ha parlato a Rui Patricio del Napoli, del suo gioco e della città che è bella

Josè Luis Vidigal, dirigente dello Sporting Lisbona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Rui Patricio, tra i primi tre portieri al mondo, consigliato al Napoli.

Quest le sue parole:

“Rui Patricio è ormai diventato un fenomeno, è tra i primi tre portieri al mondo. E’ vero che gioca in Portogallo, ma la sicurezza che dà alla difesa è altissima. E’ cresciuto tantissimo. Doveva andar via dal Portogallo già da un po’.

Se il Napoli l’avesse già acquistato Rui Patricio me l’avrebbe già detto. Ho parlato a lui del Napoli, del suo gioco e della città che è bella -prosegue Vidigal – La gente è spettacolare, gli ho detto di venire a Napoli.

Mario Rui? Conoscendo il c.t. Fernando Santos, secondo me al Mondiale porterà più o meno quelli che ha portato agli Europei. Per la fascia sinistra c’è già Guerreiro come titolare e poi Fabio Coentrao, vista la sua esperienza -conclude Vidigal – E’ un peccato, Mario Rui è arrivato un po’ tardi”.