Venerato: ”Napoli-Juve, tocca a voi. Lo Scudetto e’ solo cosa vostra. E sul calciomercato …”

La Juventus ha i giocatori, il Napoli il gioco. Allegri può divertirsi a smontare e rimontare la Vecchia Signora avendo una panchina a 5 stelle

Ciro Venerato, giornalista Rai, a NapoliMagazine.com, ha analizzato l’attuale situazione del Napoli, attuale capolista del campionato di serie A, fa un confronto tra la squadra azzurra e la Juventus e riferisce anche le ultime sul mercato del club azzurro.

Questo quanto scritto dal noto giornalista esperto di calciomercato:

IL PROBLEMA DEL NAPOLI RESTA NAPOLI

“Ci lasciamo dietro uno splendido 2017 partenopeo. 99 punti in 12 mesi. 2 gironi dominati: il ritorno del precedente campionato, e l’andata di quello attuale. Il tutto caratterizzato da una qualita’ di gioco senza eguali in Italia e non solo. In Champions poteva andare meglio. Ci puo’ stare il ko con il Real Madrid, meno quello con lo Shakhtar. Il problema del Napoli resta Napoli. Troppi grilli parlanti, pronti a mutare idee: i camaleonti della notizia. Lo avevo preconizzato da queste colonne pochi giorni prima di Napoli-Juve.

Un possibile ko dara’ la stura a critiche ingenerose: cosi’ e‘ stato. La verita’ invece e’ sempre la stessa: e i fatti continuano a darmi ragione.

JUVENTUS CON GIOCATORI, NAPOLI CON IL GIOCO

La Juve ha i giocatori, il Napoli il gioco. Allegri puo’ divertirsi a smontare e rimontare la Vecchia Signora avendo una panchina a 5 stelle. A Verona transitavano in panca gente come Marchisio, Douglas Costa, Barzagli e Bernandeschi. Senza dimenticare l’acciaccato Cuadrado. Il conte Max si e’ permesso di lasciare spesso fuori Higuain o Dybala, quando non erano al meglio.

Il Napoli non potendo contrapporre lo stesso strapotere economico si e’ affidato alle idee: ha puntato sul collettivo più che sui singoli, costruendo una tattica… ad orologeria. 99 punti ha prodotto il lavoro di Maurizio Sarri, un costruttore di gioco, non un gestore di stelle.

Qualche effetto collaterale lo puoi pure avere: non tutta la rosa e’ stata coinvolta nel meccanismo. Alcuni per evidenti limiti tecnici o tattici, altri non hanno mai sposato una certa idea di calcio, tralasciando poi i tanti virgulti che devono ancora maturare per poter fare la differenza a certi livelli, Ounas in primis.

Ma con Ghoulam e Milik diversi titolari avrebbero riposato un po’ di più, soprattutto in prima linea -scrive Venerato – Con il polacco in campo il compagno Sarri avrebbe consentito a Mertens e ad Insigne di rifiatare a turno. Il belga avrebbe giocato esterno rimpiazzando Lorenzo il Magnifico.

LA ..SORTE HA MESSO LO ZAMPINO NEL PROGETTO ESTIVO DEL NAPOLI

Era questo il progetto estivo, poi la sorte ci ha messo il suo zampino ma il tecnico non si e’ fasciato la testa, lavorando sul campo. E’ cosi’, bocciati Ounas (per ora) e Giaccherini (definitivamente) ha messo Zielinski e Rog sulle corsie, in attesa di buone nuove dal mercato. Continuo a considerare questa rosa inferiore nel suo complesso non solo alla Juve. Se l’encomiabile Maggio e’ prima alternativa facciamoci una domanda e diamoci una risposta.

SE SPALETTI CHIEDE RINFORZI NELL’INTER, SARRI COSA DOVREBBE DIRE?

Se Spalletti, che porta in panca Ranocchia, Joao Mario e Brozovic (un ex nazionale azzurro, un campione d’Europa e un talento croato), chiede rinforzi, Sarri cosa dovrebbe mai dire? Mi sembra di aver capito che a gennaio il club non investira’ sul terzino: Ghoulam pronto per la prima decade di febbraio secondo lo staff azzurro.

Quello lo prendera’ a giugno. Sara’ lo spagnolo Grimaldo. Con il ragazzo e’ tutto definito. Con il Benfica Giuntoli trovera’ gli’ argomenti per chiudere la trattativa che non sara’ definita dalla clausola. 30 milioni dovrebbero bastare per incartare e portare a casa il fluidificante dei lusitani -prosegue Venerato -Ma ciò che conta e‘ la volontà di Grimaldo.

Questo investimento potrebbe lasciarsi dietro un interrogativo. Perche’ tanti soldi per una possibile riserva in un ruolo già coperto da Mario Rui? La paura (o la certezza?) E’ che il Napoli stia preparando l’addio di Ghoulam, richiesto da Jose’ Mourinho, pronto a sborsare i 60 milioni della clausola: spiccioli per la Premier. Chi vivra’ vedra’.

NAPOLI OPERATIVO SUGLI ESTERNI OFFENSIVI

Napoli molto piu’ operativo sugli esterni offensivi. Dela si e’ già portato a casa gli svincolati Ciciretti e Younes: il tedesco dell’Ajax potrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio. Giuntoli non appena avra’ la firma dell’esterno (siamo ai minimi dettagli legati ai soliti bonus) chiamera’ la dirigenza olandese per presentare l’offerta. Quasi impossibile arrivare a Deulofeu (preferisce uin club che gli dia garanzie di impiego), Castillejo e Verdi.

Il quasi omonimo Verde del Verona resterà in Veneto, me lo ha garantito il d.g. Filippo Fusco. La Roma non puo’ esercitare nessuna scelta non condivisa dai gialloblu’. Fusco detiene il diritto di riscatto, la Roma il contro riscatto. Lo scugnizzo ci sa fare con il pallone ma non e’ un nome sul quale puntare a gennaio. Machach fara’ un assaggio di Sarri prima di essere girato in prestito: Chievo in pole. Più di una promessa tra Giuntoli e il suo allievo Romairone, d.s. dell’undici di Maran.

ULTIMI MESI PER PEPE REINA AL NAPOLI?

Ultimi mesi azzurri per Pepe Reina. Aperta la successione. Questo, in rigoroso ordine di importanza, il plotone di possibili eredi: Leno, Rulli e Rui Patricio. Perin legato al futuro di Sarri. Se il toscano resta e prolunga sara’ difficile puntare sul genoano, un nuovo allenatore (Giampaolo unico reale candidato) potrebbe pensarla diversamente.

Un 2018 ricco di traguardi e novita’ per un club che rappresenta il meridione d’Italia. Non sarebbe male volergli un po’ più di bene. Ma dalla vita non si può avere tutto. L’importante e’ essere coerenti. Napoli-Juve, tocca a voi -conclude Venerato – Lo Scudetto e’ solo cosa vostra”.