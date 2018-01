Vecino riacciuffa la Roma: a San Siro finisce 1-1

Un gol di Vecino nel finale permette a Spalletti di riacciuffare il suo passato: a San Siro finisce 1-1, Roma bloccata nel finale. Grande Inter nella ripresa, che riscatta un primo tempo che ha visto il Faraone timbrare il vantaggio giallorosso. Sorride la Lazio, che in virtù dei risultati odierni consolida il suo meraviglioso terzo posto. Male Di Francesco, troppo difensivista e rinunciatario nel finale, un finale che costa tre punti pesanti alla Roma.

Cronaca

A San Siro due squadre in cerca di riscatto, due squadre che dopo fantastici mesi autunnali hanno perso parecchio terreno in campionato attraverso risultati particolarmente negativi. Per questo dopo la sosta disposta dalla federazione Inter e Roma sono chiamate a riscattarsi e ripartire nel migliore dei modi: la Lazio vola e i risultati del pomeriggio minacciano le loro posizioni Champions. Spalletti ritrova Miranda e l’undici di partenza migliore, Di Francesco deve rinunciare a De Rossi e Perotti e lancia Dzeko dall’inizio nonostante l’imminente volo per Londra.

Partita estremamente equilibrata in apertura, squadre corte e reparti coperti. La partita si accende alla mezz’ora quando prima Perisic poi Borja Valero sciupano a pochi passi dalla porta e non riescono a portare in vantaggio l’Inter. Nel calcio, specialmente in Italia, vige una regola molto semplice: gol sbagliato, gol subito. E su lancio di Alisson Santon esce male, El Shaarawy si infila e a tu per tu con Handanovic resta freddissimo: scavetto e vantaggio giallorosso.

Nella fase iniziale del secondo tempo la Roma prova a condurre e amministrare il risultato, guadagna qualche corner ma non trova il raddoppio. Spalletti inserisce Eder e Brozovic e la musica cambia: i nerazzurri alzano il ritmo e iniziano il loro monologo. Di Francesco trema e inserisce i brasiliani Peres e Jesus: la Roma s’abbassa troppo e l’Inter prende definitivamente il sopravvento. Fioccano le palle gol per i padroni di casa: Eder sciupa di testa da pochi passi, poi Alisson si esalta su Icardi deviando sul palo la girata del centravanti argentino. Pochi minuti più tardi si rinnova il duello sudamericano: destro angolato e veloso di Maurito, risposta del portiere verdeoro. In zona Cesarini arriva il pareggio strameritato dell’undici di Spalletti: cross dalla sinistra di Brozovic, inserimento perfetto di Matias Vecino, l’incursore segna ancora contro la Roma. Nel finale entra Schick per Dzeko, un cambio che somiglia ad un passaggio di consegna. San Siro spinge, l’Inter sogna la vittoria, ma finisce 1-1.

Tabellino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon (32’ st Dalbert); Vecino, Gagliardini (1’ st Brozovic); Candreva (25’ st Eder), Borja Valero, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Nagatomo, Ranocchia, D’Ambrosio, Lopez, Karamoh, Joao Mario, Pinamonti. Allenatore: Spalletti.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Gerson (25’ st Bruno Peres), Dzeko (39’ st Schick), El Shaarawy (30’ st Juan Jesus). A disposizione: Skorupski, Lobont, Emerson, Moreno, Nura, Under, Antonucci, Defrel. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Messa di Imperia.

MARCATORI: 31’ pt El Shaarawy (R), 41’ st Vecino (I).

NOTE: Ammoniti: Perisic (I), Joao Cancelo (I). Angoli: 6-5 per l’Inter. Recupero: pt 0′, st 4′.