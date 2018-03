UFFICIALE, Ibrahimovic lascia lo United: risolto il contratto. Futuro in MLS?

Lo svedese lascia la Premier dopo quasi due anni, ad aspettarlo ci sarebbero i Los Angeles Galaxy

Da ogginon è più un calciatore del. L’attaccante svedese e i Red Devils si sono separati consensualmente.

Ad annunciarlo è stato il club attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale: “Il Manchester United conferma di avere acconsentito alla risoluzione del contratto di Zlatan Ibrahimovic con effetto immediato. Tutti nel club vogliono ringraziare Zlatan per il suo contributo alla squadra sin dal suo arrivo e gli augurano il meglio per il futuro”.

Ibrahimovic lascia la Premier dopo quasi due anni, in cui ha messo in bacheca una Community Shield e una League Cup, oltre ad aver vinto la scorsa edizione dell’Europa League. Il bomber svedese ha voluto salutare il mondo United con un post scritto sul suo profilo twitter: “Anche le grandi cose hanno una fine e per me è arrivato il tempo di andare via dopo due fantastiche stagioni con la maglia del Manchester United. Grazie al club, ai tifosi, alla squadra, l’allenatore, lo staff e tutti coloro che hanno condiviso con me questa parte della mia storia”.

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred pic.twitter.com/vo1Gs3SUHL

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 22, 2018