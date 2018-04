Torino – Lazio 0-1: gol di Milinkovic Savic che vale oro

Torino – Lazio, decide Milinkovic: cronaca e tabellino

La Lazio cerca di seguire la Roma e approfittare della sconfitta Inter per raggiungere un posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, avversario il Torino in questo posticipo a quattro giornate dalla fine del campionato.

La Lazio parte bene anche se le prime opportunità sono di marca granata con Ljajic e De Silvestri: la gara si complica per i biancocelesti quando dopo un quarto di gioco, Ciro Immobile é costretto a lasciare il campo per infortunio. Momento sfortunato che si prolunga al 23′ quando Luis Alberto sbaglia un importante calcio di rigore.

Nella ripresa, Milinkovic Savic fa le prove tecniche del gol, trovandolo di testa al 56′, rete fondamentale che sblocca l’equilibrio e risulterà decisivo. Bene anche Caicedo, sostituto di Immobile che sfiora il raddoppio. Lazio con quattro punti c di vantaggio sull’Inter e lo scontro diretto in casa fra due giornate.

TORINO: Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon (76′ Niang), Baselli, Molinaro; Ljajic; Edera (62′ Falque), Belotti

A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Ferigra, Bonifazi, Acquah, Adopo, Kone, Valdifiori

Allenatore: Walter Mazzarri

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu (1′ st Caceres); Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto (78′ Lukaku); Immobile (14′ Caicedo)

A disposizione: Vargic, Guerrieri, Basta, Bastos, Wallace, Patric, Di Gennaro, Felipe Anderson, Nani

Allenatore: Simone Inzaghi

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Marusic, Strakosha (LAZ), Moretti, Baselli (TOR)

Arbitro: Irrati di Pistoia