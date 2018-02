Top – Flop 26a giornata:

I Top – Flop della 26a giornata del Campionato italiano di Serie A, ed. 2017/2018

Come tutte le settimane EuropaCalcio propone ai propri lettori i Top – Flop della giornata appena andata in archivio.

Ecco allora i Top – Flop della 26a giornata .

FLOP

3. Massimiliano Allegri

Le dichiarazioni su Scansopoli ci lasciano allibiti. Dice: “Scansopoli? Diciamo che fa parte del mondo del calcio, dove tutti dicono la sua (la loro, ndr), dove qualcuno ogni tanto farebbe meglio a stare zitto, ma questo in tanti, quindi bisogna ascoltarli.” Il buon Max Allegri fu fantasista in campo e fuori, ai suoi tempi. Oggi le cose sono profondamente cambiate. E’ cresciuto nell’ego. Oggi è fantasioso! Tradotto in soldoni: vive in un mondo fantastico. Ma dimentica. Dimentica facilmente. In compenso però, legge poco. Di certo non avrà letto la formazione che Gasperini aveva intenzione di mandare in campo domenica alle 18 all’Allianz Stadium cntro la sua Juventus. Forse il Max era troppo impegnato a lanciare le palle di neve…

BUONTEMPONE

2. Alessio Cragno

“Il Napoli? Spero di fare un piacere alla Juventus“. Il virgolettato – apparso su un noto quotidiano sportivo nazionale – non lascia spazio a dubbi. Sono le parole del portiere del Cagliari, rese prima del match contro il Napoli. Lui e il suo procuratore si dicono allibiti e perplessi. Dopo la manita l’ironia dei campani viene fuori sui social e nel giro di poche ore fa il Giro d’Italia! Alle volte sarebbe meglio parlare meno.

POCO DIPLOMATICO

1. Quelli che non applicano il VAR

Il tocco di mano di Bernardeschi a Cagliari fece scalpore per la mancata assegnazione del penalty. Qualche tempo dopo si radunarono le teste pensati del gotha arbitrale: si delineavano le linee guida. Da allora ci sembra che il VAR sia stato accantonato. Errori gravi sui quali il VAR non interviene più. Qualcuno vuole sabotare la rivoluzione tecnologica o a qualcuno è stato detto che la cosa non s’ha più da fare? Le immagini qui parlano chiaro e la foto (la trattenuta su Mertens sullo 0-0 a Caglairi) la dice lunga non tanto sull’errore di Giacomelli, che ci può stare ma, sul non uso del VAR. Doveri (VAR) e Marrazzo (AVAR) pur avendo questa immagine, non intervengono! Poi però, stranamente, intervengono con un inutile silent check sul goal regolare del belga che vale il raddoppio… A pensare male si fa peccato ma, due indizi formano una prova!

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

TOP

3. Duvan Zapata

Duvan è un gigante dalla faccia buona. Ma quando indossa gli scarpini diventa una belva. A Genova ma anche a Udine e più in generale tutte le volte che è chiamato alla causa, lui ci mette la faccia oltre che un fisico statuario d’ebano scolpito. Il goal realizzato alla sua ex squadra domenica scorsa vale non il biglietto singolo dell’evento ma tutto l’abbonamento alla tribuna doriana. Una perla che richiama alla memoria un altro Campione: George Weah!

LA PERLA NERA

2. Napoli

Sul Napoli di Sarri è stato detto già tutto? No. Assolutamente no! Ogni volta che gioca c’è qualcosa di nuovo. Non esistono gabbie e moduli per fermarli. Il Napoli, questo Napoli, è un’orchestra composta d’archi,fiati, violini e clavicembali uniti all’unisono a chitarre elettriche, batteria, basso, chitarra acustica e pianoforte. Dirige sempre lui, il Maestro Maurizio Sarri. E mentre sei lì che li guardi entusiasta per quello che fanno e per come lo fanno non ti accorci che ti spazza via un… ciclone azzurro! Un ciclone di felicità! Che tu sia un tifoso del Napoli, un avversario o un semplice curioso non puoi che gioire davanti a tanta bellezza!

CANTANAPOLI

1. L’azione che porta al goal Hamsik in Cagliari – Napoli

Chi ama questo sport non può non emozionarsi guardando questo gol. Descriverlo non è semplice. La palla viaggia nella metà capo del Cagliari. Un’altra squadra avrebbe cercato l’affondo. Il Napoli no. Torna indietro, poi d’ avanti ancora. All’improvviso vedi Reina con la palla tra i piedi. Ti domandi: Reina? L’azione riparte veloce. Siamo già dall’altra parte. Tre radici quadrate e un triangolo chiuso. Si alza il sipario e si festeggia un capitano sontuoso terminale non per caso di un goal collettivo. Nell’azione toccano la palla tutti e undici i giocatori. Chapeau!

MACCHINA PERFETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA