Tifosi della Lazio contro Mirante: squalificato con la Roma e…

Il portiere incolpato di voler favorire i giallorossi

Per alcuni supporters biancolesti il giallo rimediato dal portiere del al 69′ della sfida contro la Lazio non sarebbe arrivato per caso. L’estremo difensore campano, all’ennesima perdita di tempo sul rinvio, si è beccato il giallo che, essendo diffidato, gli farà saltare la prossima di campionato:

I tifosi laziali si sono scatenati su social e radio, incolpando Mirante di aver voluto favorire i giallorossi, visto che alla ripresa del campionato a sostituirlo dovrebbe esserci Santurro, terzo portiere del Bologna, con zero presenze in Serie A. Da Costa, il vice Mirante, infatti è fermo ai box per una lombalgia e difficilmente riuscirà a recuperare per la gara contro gli uomini di Di Francesco.

Il sospetto nasce dal fatto che Mirante sia finito nel mirino di Monchi per sostituire Skorupski, come vice Alisson, nella prossima stagione, con il polacco pronto a fare il percorso inverso.

Non si è fatta attendere la risposta del mondo romanista: “Prima la Var, poi Mirante. Chi sarà il prossimo grande nemico della Lazio?“. Sempre più caldo il clima della capitale nella corsa per la Champions.