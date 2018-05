Straordinaria Atalanta, solo Strakosha salva la Lazio: all’Olimpico finisce 1-1

Una straordinaria e monumentale Atalanta costringe la Lazio a festeggiare un punto interno, che riavvicina l’Inter alla prossima Champions League, adesso completamente riaperta. Sorride Spalletti: nerazzurri a -2, con lo scontro diretto dell’Olimpico da giocare fra due settimane. A Roma è finita 1-1: apre Barrow, pareggia Caicedo, ma nel complesso Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, perchè sarebbe potuta andare a finire molto peggio. Troppo pesanti le assenze in casa Lazio, che per larghi tratti più che l’ombra di se stessa è sembrata semplicemente avversario di una squadra più forte, una Lazio che raramente è riuscita a conquistare il pallino del gioco: soltanto uno strepitoso Strakosha è riuscito a fermare le offensive bergamasche.

Cronaca

Assente Immobile, Inzaghi sceglie Caicedo dal primo minuto. Nani e Anderson in panchina, starting line confermata con Luis Alberto e Milinkovic alle spalle della pantera ecuadoregna. Nell’Atalanta solo panchina per Ilicic, ancora evidentemente non al meglio della sua condizione: Gasperini sceglierà la sua qualità per far la differenza nel finale, a squadre stanche. Centrocampo robusto per un 3-5-2 corposo: in attacco Papu Gomez alle spalle di Barrow.

E parte forte proprio la dea alla caccia di punti europei, realizzando il gol del vantaggio grazie a Moussa Barrow, che sfrutta al meglio la palla di De Roon e beffa sul tempo la difesa avversaria. L’Atalanta sfiora il raddoppio colpendo il palo con la giocata di Gomez. La Lazio deve reagire e trova il gol del pareggio: illumina Luis Alberto, tap-in perfetto di Felipe Caicedo. Proprio lo spagnolo si fa male, sembra uno stiramento: maledizione Lazio, Inzaghi lancia Felipe Anderson.

Nel secondo tempo l’Atalanta inizia a dominare, costruendo palle gol importanti una dopo l’altra. Entra Ilicic, che insieme al Papu disegna calcio. L’Olimpico ha paura, Atalanta mostruosa: una squadra così merita l’Europa, gran credito a Gasperini. Grande padronanza, Lazio impotente. Sfiora il gol Cristante, lo stesso Gosens, lo stesso Freuler: su diversi tentativi Strakosha è miracoloso. Finisce così: applausi del pubblico capitolino, che apprezza gli sforzi biancocelesti. Orgoglioso il settore ospiti: questa Atalanta fa paura.

Tabellino

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe (10’ st Bastos), De Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto (37′ pt Felipe Anderson); Caicedo (23’ st Lukaku). A disposizione: Guerrieri, Vargic, Patric, Crecco, Wallace, Basta, Di Gennaro, Nani. Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne (26’ st Hateboer), De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow (7’ st Ilicic). A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Bolis, Del Prato, Kulusevski, Haas, Cornelius. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Banti di Livorno.

MARCATORI: 2’ pt Barrow (A), 24’ pt Caicedo (L).

NOTE: Ammoniti: Luiz Felipe (L), Masiello (A), Murgia (L), Milinkovic (L), Toloi (A). Angoli: 9-6 per l’Atalanta. Recupero: pt 2’, st 3’.

Gasperini

“C’è grande rammarico, abbiamo realizzato una prestazione straordinaria. Tante opportunità, abbiamo dominato sia all’inizio che alla fine. Farlo a Roma non è facile, resta un bel punto conquistato all’Olimpico. Peccato perchè avremmo potuto chiudere la corsa europea. Da domani cominceremo a preparare la gara col Milan, che a questo punto diventa fondamentale. Sono molto contento per la prestazione di Barrow, un ragazzo di 20 anni che vede la porta, si muove bene, è sempre pericoloso e ci sta dando in questo momento una spinta in più. Adesso sta rientrando anche Ilicic, è stato fuori parecchio per l’infortunio al ginocchio, per questo non era la partita ideale per farlo giocare 90 minuti. Ha grandissima qualità, può fare la differenza”

Inzaghi

Abbiamo incontrato un avversario molto forte, che ai punti forse meritava qualcosa in più. Un punto che non cambia molto la nostra classifica, ma vanno fatti i complimenti all’Atalanta che ha giocato un’ottima gara. Abbiamo approcciato male la partita, ma in campo vanno anche gli avversari; Strakosha sta crescendo molto e ci ha dato una grossa mano, nonostante non sia semplice difendere i pali della Lazio a 21 anni e mezzo. Mancano due partite alla fine della stagione, probabilmente la gara con l’Inter sarà decisiva, ma avrei firmato ad inizio anno per vivere un periodo come questo, anche perchè fra 15 giorni magari il nostro sogno sarà diventato realtà. Oggi tante assenze, è vero, ma vanno elogiati i ragazzi che sono scesi in campo, quelli che magari giocano meno ma hanno realizzato un’ottima prestazione.