Stadio EC, Verona – Sassuolo 0-1: pasticcio Nicolas, Lemos inguaia i gialloblú

Verona – Sasuolo, cronaca e tabellino

Dall’inviato a Verona –

Ultimo turno infrasettimanale e sfida salvezza di scena allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Sassuolo, una delle sfide incrocio salvezza in questo mese di Aprile. Poco pubblico esclusi gli abbonati della Curva Sud, sorprese in campo: Fabio Pecchia, mister gialloblù schiera a centrocampo il 19enne Danzi.

Pericoloso il Sassuolo già al 2′ con un tocco dolce di Politano, salva Ferrari quasi sulla linea: ospiti che sembrano partire meglio ma Zuculini al 6′ pareggia le occasioni con una girata in area parata da Consigli. Al 18′ , nuovamente turno degli ospiti che provano con Adjapong dalla media distanza, respinge il portiere scaligero. Qualche minuto dopo, Hellas che rischia grosso con un’azione neroverde ripetuta che porta a mischie in area, tiro di Berardi e doppia parata di Nicolas.

Al 38′ pasticcio di Nicolas, palla al giovane Lemos e vantaggio Sassuolo: alla pochezza della squadra in campo, si aggiungono gli episodi che condannano i veneti.

Nella ripresa, altra opportunità per Rogerio, conclusione respinta dal portiere: emiliani che controllano meglio la palla, il pubblico di casa si spazientisce minuto dopo minuto anche se prova a sostenere la squadra.

Il tempo passa, il Verona non crea: cori contro Fabio Pecchia, giocatori imputati di non avere attributi, in coda fanno punti Crotone, Chievo e Spal ma é il Sassuolo a fare il balzo più grande, scavalcando Cagliari e Udinese , +7 sulla zona calda.

Hellas Verona: Nicolas; Romulo, Vukovic, Ferrari, Souprayen; Valoti, Danzi, Zuculini; Cerci (70′ Petkovic), Fares (58′ Matos), Verde (65′ Lee)

Allenatore: Fabio Pecchia

Sassuolo: Consigli; Peluso, Acerbi, Lemos; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Duncan, Rogerio (87′ Dell’Orco); Berardi (71′ Ragusa), Politano (86′ Babacar)

Allenatore: Beppe Iachini

Ammoniti: Ferrari (VER), Rogerio (SAS)

Arbitro: Davide Guida di Roma