Stadio EC, Chievo – Crotone 1-0: gol salvezza firmato Birsa

Chievo – Crotone, cronaca e tabellino

Dall’inviato a Verona –

Vero e proprio spareggio salvezza quello fra Chievo e Crotone con le squadre spinte dalle rispettive tifoserie: diversi settori ad un euro per i padroni di casa, esodo calabrese a Verona nella settimana ribattezzata “RoadtoChiev” dagli ospiti.

Al 9′ brivido per i clivensi: colpo di testa in area, gol di testa di Ceccherini annullato via Var. Al 13′ la paura del gol subito viene allontanata con u altro colpo di testa, questa volta di Birsa che al 13′ porta in avanti il Chievo. Gara d’altri tempi, mischia furibonda in area gialloblù che per poco non porta al pareggio nell’azione successiva.

Complice anche la giornata calda, fase successiva combattuta ma senza occasioni.

Nella ripresa, striscione della Curva per Rolando Maran, esonerato la settimana scorsa: quest’oggi D’Anna, allenatore della Primavera e oggi al suo esordio con la prima squadra ha schierato una squadra compatta, concentrata verso l’obiettivo. Con i tre punti, il Chievo lascerebbe la terzultima posizioni classifica e complici gli altri risultati, é il Cagliari a rischiare di più in questo finale di stagione.

Il Crotone non molla e al 56′ si fa vedere in avanti con una doppia occasione: palo prima con la testa di Simy e poi gran parata di Sorrentino a salvare il risultato. Al 71′ parità di pali con il diagonale di Radovanovic, palla nelle mani di Cordaz.

ChievoVerona: Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Rigoni (55′ Bastien), Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Inglese (70′ Stepinski), Giaccherini

Allenatore: Lorenzo D’Anna

Crotone: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian (70′ Ricci); Nalini, Simy, Trotta

Allenatore: Walter Zenga

Ammoniti: Rigoni, Radovanovic, Hetemaj

Arbitro: Davide Massa di Imperia