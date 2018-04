Spicca il volo la Lazio: Udinese battuta 2-1

Vittoria pesantissima per la Lazio a Udine, una Lazio capace di sbancare il Friuli e di raggiungere la Roma al terzo posto. Prestazione matura dei biancocelesti, che conquistano l’intera posta in palio grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto: finisce 2-1, la rete udinese firmata da Lasagna servirà solo alle statistiche. Bravissimi i biancocelesti a sfruttare il clamoroso doppio falso di Inter e Roma, e tornare prepotentemente in zona Champions. I tifosi devono essere orgogliosi, perchè non sono tante le squadre in Europa capace di affrontare così bene due fronti ravvicinati come Europa League e campionato, soprattutto considerando che ai nastri di partenza la Lazio partiva senza i favori del pronostico.

Cronaca

Massimo Oddo, reduce da sette sconfitte consecutive, vive il suo momento peggiore da allenatore dell’Udinese, nonostante una gran partenza sulla panchina friulana. I bianconeri devono vincere per sbloccare una situazione che può diventare pericolosa: la corsa salvezza non è poi così distante. La Lazio, dall’altra parte, è stanca per le fatiche europee, vista la straordinaria prestazione fisica offerta col Salisburgo, ma l’occasione per sterzare la corsa Champions è troppo ghiotta, visti i risultati del weekend. Assente Parolo, Inzaghi disegna una Lazio tutta qualità, con Luis Alberto e Milinkovic mezzali e Felipe Anderson ad innescare Immobile. Panchina per Radu, a destra torna Marusic.

Pronti via e l’Udinese sblocca, grazie al ritorno al gol di Kevin Lasagna. Risponde la Lazio che nonostante il primo tempo disordinato di Lulic costruisce il gol del pareggio: palla al centro dove il rapace Immobile è freddissimo a battere sul tempo Bizzarri. Proteste bianconere per un presunto fallo su Balic, da cui è scaturita l’azione del pari. Prima dell’intervallo la Lazio sorpassa: Milinkovic serve Immobile in verticale, assist per Luis Alberto, Bizzarri nuovamente battuto.

Nella ripresa la Lazio cerca di amministrare il vantaggio e perchè no, trovare il terzo gol che spegnerebbe forse definitivamente le speranze friulane. Ci prova Marusic e i soliti trequarti offensivi biancocelesti, ma nulla da fare. A 20 minuti dalla fine esce Immobile: Inzaghi vuol far rifiatare il suo bomber napoletano, al suo posto Caicedo perfetto per far salire la squadra. L’Udinese lotta intensamente e al minuto 89 costruisce la palla gol più importante del suo incontro: colpo di testa di Jankto, che fallisce a botta sicura. Finisce 2-1: per la Lazio tre punti fondamentali, per l’Udinese applausi meritati del pubblico ma ottava preoccupante sconfitta consecutiva.

Il tabellino

UDINESE-LAZIO 1-2 (1-2)

MARCATORI al 13′ Lasagna (U), al 26′ Immobile (L), al 37′ Luis Alberto (L)

UDINESE (3-5-2) Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir (dal 26′ s.t. Widmer); Larsen, Barak, Balic, Jankto, Adnan (dal 27′ s.t. Ingelsson); Lasagna, Maxi Lopez (dal 26′ s.t. De Paul). (Scuffet, Borsellini, Pezzella, Zampano, Hallfredsson, Pontisso, Perica). All.: Oddo.

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Luis Alberto (dal 15′ s.t. Murgia), Leiva, Milinkovic, Lulic (dal 1′ s.t. Patric); Felipe Anderson, Immobile (dal 27′ s.t. Caicedo). (Guerrieri, Vargic, Lukaku, Basta, Wallace, Caceres, Radu, Di Gennaro, Nani). All.: Inzaghi.

ARBITRO Rocchi di Firenze.