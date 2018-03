Spagna, Lopetegui: ” Contento per la mentalità mostrata dalla squadra “

L’allenatore spagnolo si mostra soddisfatto dopo la partita contro la Germania finita con il risultato di 1-1

Julen Lopetegui, allenatore spagnolo, ha analizzato la partita che la Spagna ha fatto per portare a casa il pareggio contro i “migliori del mondo” rimanendo decisamente soddisfatto dopo aver visto la sua squadra avere “personalità” e “ambizione” .

“La sensazione generale è molto buona, stiamo giocando contro i migliori al mondo oggi, una squadra con molte motivazioni e questo l’abbiamo visto. Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo avuto la possibilità di vincere e anche loro. Venire in Germania e dominare i 90 minuti è complesso, ma la squadra ha avuto personalità, ambizione e abbiamo giocato le nostre carte cercando di vincere la partita come sempre in qualsiasi campo e contro qualsiasi avversario “, ha detto in conferenza stampa.

I momenti di maggiore sofferenza sono stati avvertiti dalla Spagna quando perdeva il possesso e l’avversario poteva correre. “Quando perdiamo il controllo, la Germania è fisicamente più forte, con velocità e giocatori che si sentono più a proprio agio così. Nei primi 30 minuti abbiamo evitato di perder palla, ma loro hanno mantenuto l’intensità e hanno avuto momenti di contropiede ed è lì che sono più pericolosi “.

La Spagna avrebbe potuto anche vincere nella seconda metà. “Abbiamo anche avuto delle occasioni molto chiare per segnare il secondo gol ma è stata una bella gara aperta, ognuno con il suo stile ci ha dato un bello spettacolo“.

“Il team ha saputo competere, ha avuto personalità, ambizione e fiducia in quello che siamo. Ci sono sempre cose da migliorare. In Coppa del Mondo è diverso, ma nessuno ha preso questa partita come amichevole “, ha aggiunto.