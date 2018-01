Sky Cinema presenta: Ibrahimovic Diventare Leggenda

IBRAHIMOVIC, DIVENTARE LEGGENDA, il docu-film che racconta la storia della stella del calcio svedese Zlatan IbrahimoviĆ, diretto nel 2016 dai fratelli Magnus e Fredrik Gertten, sbarca in prima visione esclusiva martedì 16 gennaio alle 21.00 su Sky Cinema Max HD e in simulcast su Sky Sport 1 HD (anche disponibile su Sky On Demand)

Un film documentario che ripercorre la carriera di Zlatan Ibrahimovic, dal suo debutto nel 1999 nel MALMO FF, passando per l’approdo nel calcio europeo con l’Ajax e l’incontro con il potentissimo manager Mino Raiola, fino allo sbarco in Italia nella Juventus.

Giganti del calcio del calibro di Fabio Capello, Marco Van Basten e Leo Beenhakker, raccontano un’incredibile carriera, fatta di ostacoli, solitudine, invidie, e successi, coronata da 420 goal in 729 presenze e 31 trofei nelle otto squadre di club in cui ha militato.

Zlatan Ibrahimovic, oltre ad essere il miglior realizzatore di sempre della Nazionale svedese, è stato l’unico calciatore ad aver segnato in Champions League con sei squadre diverse senza mai riuscire a vincere l’ambito trofeo.

Nel febbraio 2015 il calciatore ha aderito ad una campagna del World Food Program finalizzata a sensibilizzare i tifosi sul problema della fame nel mondo, disegnando sul proprio corpo cinquanta tatuaggi temporanei rappresentanti i nomi delle persone assistite dall’ Agenzia della Nazioni Unite.

Nell’ottobre dello stesso anno la sua interpretazione dell’inno nazionale svedese per uno spot pubblicitario gli è valsa il disco d’oro, realizzando milioni di visualizzazioni su Youtube.