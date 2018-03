Serie B, la rivincita di Puscas

Poco impiegato a Bari e a Benevento, Puscas – di proprietà dell’Inter – si sta riscattando con la maglia del Novara, squadra in cui è approdato a gennaio. Finora già 7 gol in 8 presenze

Da febbraio ad oggi, uno dei giocatori protagonisti di questa Serie B 2017/2018 è George Puscas, centravanti classe 1996 di nazionalità romena.

Il giovane attaccante, di proprietà dell’Inter – con cui ha disputato la trafila del settore giovanile fino alla Primavera – ha letteralmente conquistato Novara, dove è approdato alla fine di gennaio dal Benevento, squadra dove il club di Zhang Jindong lo aveva girato in prestito dalla scorsa stagione. Con i giallorossi ha conquistato la storica promozione in Serie A.

Fino a questo momento in maglia azzurra, Puscas ha collezionato dei numeri a dir poco invidiabili: 7 gol in 8 presenze. L’ultima rete l’ha realizzata proprio oggi al Palermo, con la gara che è poi terminata 2-2. Il Novara, allenato da Domenico Di Carlo, è in piena lotta per la salvezza: attualmente è quindicesimo in classifica a 35 punti, due in meno dalla zona play-out. Ma con un Puscas così l’obiettivo salvezza non è affatto un miraggio. I suoi gol hanno infatti portato ben 8 lunghezze.

Il giovane attaccante – che nella prima parte di questa stagione al Benevento è comunque riuscito a segnare la sua prima marcatura in Serie A, precisamente al Milan nell’ormai famosissimo 2-2 con pari arrivato al 95′ grazie al colpo di testa vincente del portiere Brignoli – conosce bene la Serie B. Nell’annata 2015/2016 aveva infatti giocato con il Bari, e il suo bottino finale è stato di 5 reti in 18 presenze.

Tuttavia, sia in Puglia che a Campania il suo impiego è stato molto poco costante, e le panchine collezionate sono state numerose.

Ora a Novara è arrivato il riscatto, con il grande sogno di tornare all’Inter.