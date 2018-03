Serie A – Milan-Chievo: i rossoneri suonano la quinta vincendo 3-2

Ennesimo successo dei rossoneri ma difesa da rivedere

Quinto successo consecutivo per il Milan che batte il Chievo con il punteggio di 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Reduce dalla trasferta di Europa League contro l’Arsenal, Gattuso decide di variare qualche elemento in difesa confermando il suo solito 4-3-3. Complici le assenze di Calabria e Abate, destra c’è Borini mentre di fianco a Bonucci al centro gioca Zapata in luogo di Romagnoli. A centrocmpo il trio Kessie, Biglia, Bonaventura mentre in avanti Cutrone è supportato da Suso e Calhanoglu.

Maran, dalla sua, non rinuncia ad un atteggiamento offensivo schierando in avanti il tandem Inglese- Stepinski supportati da Giaccherini.

I rossoneri partono subito forte e, al 10′ trovano il vantaggio: Suso affonda sulla corsia destra poi serve Kessie. Il centrocampista crossa in area dove Sorrentino, per anticipare Crutone esce e smanaccia ma ben appostato c’è Chalanoglu che a porta vuota deve solo spingere.

Il diavolo è pieno padrone del campo ed al 16′ va vicino al raddoppio con un tiro dai 25 metri di poco alto di Biglia.

Passato l’empasse iniziale, il Chievo inizia a farsi vedere. Al 20′ Inglese da buona posizione in area, si fa murare il suo tiro. Un minuto dopo ci porva De Paoli in rovesciato, Donnarumma blocca a terra.

Il Milan ritorna a riprendere la partita in mano ma, clamorosamente, il Chievo ribalta il risultato in due minuti.

Al 33′ Giaccherini controlla sulla sinistra un pallone difficile e manda fuori causa Borini, il cross in area viene deviato ma Stepinski è bene appostato e con il piattone insacca.

Due minuti dopo Cacciatore sulla destra anticipa Rodriguez e crossa, il pallone viene deviato dalle parti di Inglese che dal limite carica il destro e scarica un siluro all’incrocio.

Un minuto dopo il Milan potrebbe già pareggiare ma il destro dal limite di Chalanoglu sfiora il palo.

Il match è vibrante ed al 41′ il sinistro a giro di Suso termina di poco a lato.

In avvio di ripresa sul “G. Meazza” scende una fitta pioggia ma il Milan parte nuovamente all’attacco trovando il pari. Al 52′ Suso crossa dalla destra, Sorrentino smanaccia, Biglia fa partire un tiro dal limite su cui il portiere Clivense respinge. Cutrone, tutto solo, insacca. Il guardalinee alza la bandierina ma, l’arbitro Mariani, dopo aver consultato gli assistenti al VAR, convalida.

Al 57′ un indemoniato Suso, fa partire l’ennesimo cross in area, Cutrone allunga il destro e tocca ma la palla si alza e termina sul fondo.

Al 59′ Gattuso modifica la squadra con uno schieramento marcatamente offensivo inserendo A. Silva per Borini per uno spregiudicato 3-4-3.

Ed è proprio il neo entrato a sfiorare il gol quando, sul cross (guarda caso) di Suso, colpisce di tasta mandando la sfera a lato.

Al 68′, su una ripartenza, Cutrone serve Silva, da questi palla sulla sinistra a Chalanoglu. Il turco prende la mira ma il suo, tiro, deviato, si spegne di poco a lato.

Al 74′ ancora Chalanoglu impegna Sorrentino con un bel diagonale.

Il nuovo vantaggio milanista arriva all’82’: angolo dalla sinistra di Chalanoglu, il pallone viene disimpignato in malo modo dalla retroguardia clivense e, A. Silva, tutto solo, spinge in fondo al sacco.

All’89’il Milan ha un calcio di rigore: contropiede veloce con Musacchio che dalla destra fa un cambio di gioco per Chalanoglu, il numero dieci calcia a colpo sicuro ma Tomovic tocca il pallone con la mano. L’arbitro consultando il VAR e concede la assima sanzione. Dal dischetto, però, Sorrentino ipnotizza Kessie.

Il sogno di qualificarsi alla prossima Champions League dura ancora ma l’allenatore dovrà rivedere qualcosa in difesa.

MILAN-CHIEVO 3-2

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Borini (59′ A. Silva), Bonucci, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (82′ Musacchio) , Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Antonelli, Conti, G. Gómez, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Tiago Dias, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomović, Bani, Jaroszýnski; Castro (86′ Pellissier), Radovanović, Depaoli; Giaccherini ( 70′ Hetemaj); Inglese ( 75′ Birsa) , Stepiński. A disposizione: Seculin, Confente, Dainelli, Gobbi, Cesar, Gaudino, Bastien, N. Rigoni, Pucciarelli. Allenatore: Maran.

Marcatori: 10′ Chanaloglu (M); 33′ Stepinski (C), 35′ Inglese (C); 52′ Cutrone (M); 82′ A. Silva



Ammoniti: De Paoli, Kessie, Chalanoglu, Jaroszýnski, Giaccherini, Biglia, Stepinski