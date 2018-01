Semifinale d’andata di Coppa Italia, Atalanta Juventus 0-1: cronaca e tabellino

La Juventus batte di misura l’Atalanta. Decide la rete di Higuain a soli tre minuti dall’inizio della gara

Il tabellino

Atalanta – Juventus 0 – 1

Marcatori: 3′ Higuain

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante (76′ Barrow); Gomez (82′ Petagna), Cornelius ( 46′ Ilicic). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia (82′ Barzagli), Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (89′ Bentancur), Matuidi; Douglas Costa (63′ Bernardeschi), Higuain, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Paolo Valeri

Assistenti di linea: Dobosz-Peretti

Quarto uomo: Giacomelli

VAR: Fabbri-Vuoto

Stadio: Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo

La cronaca

Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo va in scena la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Padroni di casa con la loro tipica casacca casalinga nera e blu mentre gli ospiti si distinguono per maglie e pantaloncini gialli con risvolti blu.

Nonostante la visibilità non proprio ottimale a causa della nebbia fitta, Doveri dà il fischio d’inizio. Fin dai minuti iniziali, comincia l’assalto bianconero verso la porta avversaria con il tentativo di Higuain che chiama all’intervento Berisha. Risultato che si sblocca solamente al 3′ con il Pipita che, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, conclude con un tiro all’angolino basso di destra su cui il portiere non può arrivare. E’ 1-0 per la Juventus.

I bianconeri continuano a proporsi in avanti con Mandzukic che prova a concludere, ma trova l’opposizione di Hateboer che sventa l’attacco. Dall’altra parte, prova a farsi vedere in avanti l’Atalanta, ma gli ospiti sono bravi a chiudere qualsiasi spazio. Al 23′ viene chiamato in causa il Var per un presunto tocco di mano in area di Benatia. Dopo aver revisionato al video, l’arbitro concede il calcio di rigore ai padroni di casa. Parte Papu Gomez dagli undici metri, ma Buffon salva tutto con una splendida parata evitando il gol del pareggio.

Al 35′ una buonissima occasione per Matuidi che, cercato da Mandzukic, alza troppo il pallone sorvolando la traversa. Quattro minuti più tardi è sempre il croato a cercare il francese che stavolta viene fermato in angolo. Atalanta un po’ sottotono rispetto alle ultime prestazioni.

Solo due minuti di recupero per questa prima frazione di gara che si conclude sul punteggio di 1-0 per la Juventus.

Il secondo tempo

Le squadre tornando in campo per i secondi quarantacinque minuti di gara. Gasperini effettua il primo cambio facendo entrare Ilicic al posto di Cornelius. Subito l’Atalanta si fa vedere in avanti con un tiro debole di Papu Gomez, bloccato da Buffon senza problemi. Due minuti più tardi è ancora lui a riprovarci con un tiro-cross dalla sinistra, ma l’estremo difensore bianconero si rifugia in angolo.

Anche Allegri attua qualche cambio buttando dentro Bernardeschi al posto di Douglas Costa. I bianconeri sono ben organizzati, non concedono spazi agli ospiti. Al 72′ De Sciglio mette in mezzo un buon pallone, ma Mandzukic di testa non riesce ad inquadrare la porta. Ritmi bassi in questi minuti, gli uomini di Gasperini non riescono a creare occasioni concrete per il pareggio.

Ci riprova Higuain che cerca il taglio da parte di Bernardeschi, ma Hateboer anticipa l’esterno avversario. Dall’altra parte ci prova Ilicic, ma il suo sinistro viene smorzato da Chiellini senza destare assolutamente nessun pericolo.

Nel frattempo, dentro anche Barrow e Petagna per l’Atalanta al posto di Cristante e Gomez. Chiamato in causa anche Barzagli che va a rimpiazzare Benatia. All’84’ la Juve sfiora il raddoppio con Higuain che libera il destro, ma il pallone finisce di poco a lato.

Gli ultimi cinque minuti della partita sono un pieno assedio da parte dell’Atalanta, decisivo Buffon che riesce a sventare il pareggio con un prontissimo intervento su Hateboer nell’area bianconera.

Ultimo cambio della Juve, dentro Bentancur al posto di Pjanic. Saranno cinque i minuti di recupero. Atalanta molto aggressiva negli ultimi minuti, si gioca solo nella metà campo bianconera.

Finisce qui! La Juventus batte l’Atalanta per 1-0.