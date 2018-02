Sassuolo, i numeri di una profonda crisi

Solo 2 punti nelle ultime 8 gare: ora la squadra di Iachini rischia. Il Sassuolo a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione

Non si ferma il periodo nero del Sassuolo. L’ultimo successo risale ormai allo scorso 23 dicembre, quando un gol di testa di Falcinelli, ora alla Fiorentina, regalò il successo contro l’Inter.

Da quel momento la squadra di Beppe Iachini sta attraversando una crisi che sembra non finire: 2 punti – conquistati a Roma e in casa col Cagliari – nelle successive 8 gare, 3 gol segnati e ben 18 subiti.

I neroverdi sono al momento quintultimi in classfica a 23 lunghezze, tre in meno della S.P.A.L terzultima, peraltro oggi vincitrice sul campo del Crotone di Zenga. L’inizio in panchina di Iachini, subentrato a Bucchi a seguito del ko casalingo per mano del Verona, era stato abbastanza positivo, con gli altri successi su Crotone e Sampdoria. Poi la profonda crisi.

E oggi il pesante 0-3 casalingo contro la Lazio, trascinata da una doppietta di Milinkovic-Savic e da un (molto dubbio) rigore trasformato da Immobile.

Il dato più preoccupante è rappresentato dai pochissimi gol realizzati: solo 15 fino a questo momento. Oltre a Domenico Berardi, in ombra da quasi tre stagioni e quasi mai decisivo, al Sassuolo – che in estate ha dato l’addio a Defrel, trasferitosi alla Roma – manca il classico attaccante da 12-14 gol. Fino a gennaio c’era Diego Falcinelli, lo scorso anno decisivo per la salvezza del Crotone con 13 centri. Tuttavia, l’ex rossoblù ha deluso in Emilia: 3 reti in 22 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Ora c’è Babacar, a segno domenica scorsa a Bologna, con la speranza che riesca a dare quella maggiore incisività offensiva che da agosto ad oggi è sempre mancata.

Quest’annata è e sarà ancora molto lunga.