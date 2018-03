Sassuolo – Napoli 0-0: cronaca, tabellino e interviste

Sassuolo – Napoli, 30ª giornata Serie A 2017/2018. La cronaca, il tabellino formazioni ufficiali, le pagelle, e le interviste post gara ai due allenatori e ai principali protagonisti del match.

Sassuolo – Napoli è il posticipo delle 18.00 della 30ª giornata del Campionato italiano di Serie A TIM, ed. 2017/2018. Arbitra il Sig. Fabbri della Sez. AIA di Ravenna.

Presentazione dell’incontro

Insidiosa trasferta del Napoli che sale a Reggio nell’Emilia dove trova il Sassuolo di Politano. Gli emiliani devo uscire dalle paludi della zona retrocessione e hanno assolutamente bisogno di muovere la classifica. Il Napoli deve puntare diritto alla vittoria se vuole proseguire il suo inseguimento alla Juventus, superarla in classifica momentaneamente e attendere gli eventi di qeusta sera, quando all’Allian Stadium la Juve affronterà il Milan di Gattuso…

LA CRONACA DEL MATCH: I TEMPO

Gara combattuta e dalle mille emozioni al Mapei Stadium.

5′ – Azione pericolosa del Napoli che trova il vantaggio con Callejon ma lo spagnolo viene fermato per posizione di fuorigioco.

7′ – OCCASIONE NAPOLI! Lorenzo Insigne a tu per tu con Consigli si fa ipnotizzare dal portiere neroverde, bravo a respingere con i piedi la conclusione del numero 24 azzurro.

20′ – Grandissima imbeccata di Callejon per Insigne che si tuffa ma per poco non arriva all’impatto con il pallone.

22′ – Sassuolo in vantaggio. Su calcio di punizione, Acerbi colpisce il palo colpendo la sfera di testa- Sulla ribattuta il più lesto di tutti è Politano che fulmina Reina per l’1-0.

26′ – OCCASIONE NAPOLI! Insigne a pochi metri dalla linea di porta: Lirola sbaglia il controllo e apparecchia per il 24 azzurro che calcia a botta sicura colpendo l’esterno della rete e dando l’illusione del gol ai tantissimi napoletani presenti al Mapei Stadium.

36′ – Scambio volante tra Callejon e Insigne: lo spagnolo calcia col mancino da buona posizione ma manda alle stelle.

39′ – OCCASIONE NAPOLI! Terza clamorosa palla gol fallita da Insigne: Allan mette in mezzo, Lorenzo calcia in scivolata da pochi metri ma Consigli è super e devia in angolo..

Dopo 2′ di recupero Fabbri manda le squadre negli spogliatoi. Grandi protagonisti: Insigne, Consigli, Politano Lorenzo Insigne ha fallito tre clamorose occasioni a tu per tu con Andrea Consigli. Matteo Politano, che avrebbe dovuto vestire la maglia del Napoli dopo il mercato di gennaio,ha regalato il vantaggio a un buon Sassuolo. Il Napoli ha fatto la partita ma ha sprecato tanto. Il Sassuolo si è chiuso in difesa e ha provato a colpire in contropiede con Politano e Berardi.

CRONACA DEL MATCH: II TEMPO.

6′ – Contropiede di Politano che approfitta di un errore in disimpegno di Koulibaly e calcia, trovando la risposta di Reina. Sulla ribattuta Berardi, da pochi passi, manda alto ma il giocatore è stato fermato per furiogioco.

16′ – Sensi ruba palla ad Allan e la cede a Berardi che inspiegabilmente la sposta sul destro e calcia sul secondo palo dove non c’era nessuno.

34′ – OCCASIONE NAPOLI! Milik sfiora il gol del pari con una mezza girata ma Consigli è reattivo e si salva con il piede.

35′ – GOAL NAPOLI! Pareggio del Napoli: traversone dalla sinistra e tap-in vincente di Callejon che supera Rogerio e beffa Consigli.

45′ – Sono 5 i minuti di recupero decisi dall’arbitro Fabbri.

5’+5 – Triplice fischio finale di Fabbri: Sassuolo-Napoli 1-1.

Il Napoli strappa appena un punto al Sassuolo che sembra aver giocato la partita della vita… A onor del vero, gli azzurri non sono strati brillanti come al solito e anzi hanno giocato una partita piuttosto deludente nonostante il pubblico. Ben 9.000 tifosi azzurri hanno affrontato questa insidiosa trasferta resa ancora più difficile dallo slittamento alle ore 18 per motivi di… ordine pubblico! Pareggio giusto per quello che si è visto nell’arco dei 97 minuti che non serve ne al Sassuolo per tirarsi via dalla zona pericolo ne agli azzurri per cercare di vincere il tricolore. A meno che… non accada un altro miracolo…|

IL TABELLINO

SASSUOLO – NAPOLI 1-1

(primo tempo 1 – 0)

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio; Berardi (72′ Ragusa), Politano. All.: Iachini

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (64′ Milik), Zielinski; Callejon, Mertens (75′ Hamsik), Insigne. All.: Sarri

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 22′ Politano (S), 80′ Rogerio aut. (N)

Ammoniti: Albiol, Peluso, Jorginho, Berardi, Goildaniga, Cassata, Ragusa

Espulsi:

Calci d’angolo: 5 a 4 per il Napoli

Possesso palla: 34% Sassuolo – 66% Napoli

Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t.

