Sarri: Conferenza Stampa di Napoli vs Lazio

Sconcerti: “Dispiace per Ghoulam ma il Napoli di Sarri ha saputo vincere anche senza di lui”

In attesa della confer2nza stampa di Maurizio Sarri

Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, le sue asserzioni a RMC Sport, uno stralcio evidenziato da europacalcio.it:

“Napoli-Lazio? Sarà una partita molto particolare fra le due squadre che giocano meglio a calcio in Italia. Ho visto la Lazio male nelle ultime due partite, con difficoltà nell’arrivare in area di rigore. Considero un autogol il litigio fra Inzaghi e Felipe Anderson per la gara col Napoli. Il brasiliano può diventare l’acquisto migliore di tutto il campionato italiano e per ora è vanificato. Giocare in trasferta è un vantaggio per i biancocelesti perché sa dare fastidio alle squadre, sarà una gara pericolosa per il Napoli. Il nuovo stop per Ghoulam? Nel suo ruolo è un numero dieci e il suo infortunio pesa tanto. Napoli adesso deve continuare a crederci fortemente nel proprio lavoro. Deve essere ottimista per avere la meglio di un avversario forte come la Juventus ma che può essere superato. Dispiace per Ghoulam ma il Napoli ha saputo vincere anche senza di lui”.