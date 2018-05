Sampdoria – Napoli 0-2: cronaca, tabellino e interviste

Sampdoria – Napoli: la cronaca, le formazioni, il tabellino e le interviste ai principali protagonisti del match.

Sampdoria – Napoli, match valido per la 37a giornata del Campionato di Serie A, ed. 2017/2018. Inizio della gara è previsto alle ore 20,45. Arbitra l’incontro il Sig. Gavillucci.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Da una parte ci sono i liguri che, nell’ultimo turno, hanno detto addio all’Europa perdendo in casa del Sassuolo. In classifica infatti la squadra di Giampaolo è al nono posto con 54 punti. Dall’altra parte ci sono i partenopei che invece domenica hanno detto definitivamente addio al sogno Scudetto pareggiando in casa col Torino. In classifica la squadra di Sarri è al secondo posto con 85 punti, sei in meno della Juventus. Ad arbitrare l’incontro della 37a giornata di Serie A sarà il signor Gavillucci della sezione di Latina.

CRONACA PRIMO TEMPO

1′ – E’ la Sampdoria a muovere per prima il pallone. Si Parte.

5′ GOAL NAPOLI! Sugli sviluppi del calcio d’angolo, il Napoli trova la rete con Mertens. Gavillucci ferma tutto per fuorigioco, ottenendo poi la conferma dal VAR. Si resta così sullo 0 a 0.

10′ – OCCASIONE SAMPDORIA! Caprari da dentro l’are adi rigore prova a beffare Reina. La palla esce di un soffio!

12′ – OCCASIONE NAPOLI! Insigne arriva al limite e prova a piazzare la palla. Belec si rifugia in calcio d’angolo!

14′ – Insigne esce momentaneamente dal campo per un taglio alla testa, allertato lo staff medico che prontamente lo sta assistendo

17′ – OCCASIONE NAPOLI! Angolo di Callejon e colpo di testa di Albiol che impegna Belec bravo ad alzare sopra la traversa! Ottima la partita dell’ex Benevetno!

35′ – Buona ripartenza della Sampdoria con Ramirez che innesca Caprari, apertura per Kownacki ma Koulibaly è perfetto e chiude in fallo laterale.

39′- OCCASIONE NAPOLI! La conclusione di Zielinski è deviata da Ferrari e Belec per non correre rischi la alza sopra la traversa.

45′ – Gavillucci concede 1’cdi recupero

45+1′ – Si chiude qui il primo tempo sullo 0 – 0 iniziale. Dunque, molto Napoli soprattutto nella prima mezz’ora. Poi si è vista anche la Sampdoria. Annullato un goal regolare agli azzurri realizzato da Mertens. Anche stavolta il VAR non interviene a modificare una decisione errata dell’arbitro! Bella partita con il Napoli che gioca ma commette troppi errori nel momento di finalizzare quanto produce. Sampdoria 0, Napoli 0.

CRONACA SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte. Stavolta sarà la squadra ospite a muovere per prima la palla.

47′ OCCASIONE SAMP! Il centrocampista belga prova il destro dai 20 metri. Reina blocca in due tempi.

52′ – OCCASIONE NAPOLI! Insigne converge da destra e prova il piazzato a giro dalla distanza. Il pallone esce di pochissimo al lato!

53′ – Ferrari sugli sviluppi di un corner battuto da Ramirez schiaccia di testa, Pepe Reina non si fa sorprendere!

54′ – Callejon serve Mertens che viene anticipato da Andersen. Ennesimo corner del Napoli che fa tanto volume di gioco ma ha difficoltà negli ultimi metri.

60′ – OCCASIONE SAMPDORIA! Dawid Kownacki parte dalla tre quarti azzurra avanza e dai 20 metri prova un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.

63′ – OCCASIONISSIMA NAPOLI! MIRACOLO DI BELEC! Giocata da urlo nello stretto tra Mertens e Insigne. Il tiro dell’attancante partenopeo viene neutralizzato dall’estremo doriano stasera in gran spolvero!

67′ – Primo cambio per il Napoli: entra il Capitano Hamsik che fa 500 presenze esce uno spento Callejon! Zielinski nello scacchiere azzurro prende il posto dello spagnolo.

71′ – Secondo cambio per Sarri. Esce Mertens entra Milik.

72′ – GOOOOOAL NAPOLI! Milik appena entrato riceve palla da Allan ai 20 metri. Si gira e lascia partite un sinistro terrificante. Belec non può nulla. Il polacco viene ammonito per un gesto di stizza verso la tifoseria genovese. Sampdoria 0, Napoli 1.

75′ – LO STADIO FERRARIS URLA “VESUVIO LAVALI CON IL FUOCO” E GAVILLUCCI FERMA LA PARTITA! IL PRESIDENTE FERRERO SCENDE DALLA TRIBUNA ED ENTRA SUL TERRENO DI GIOCO PER CALMARE GLI ANIMI! CHE VERGOGNA IL CALCIO CERTE VOLTE…

Dopo cinque minuti di stop Gavillucci fa riprende il match! Ma , un’altra pagina vergognosa del nostro campionato. La Federazione deve intervenire!

80′ – GOOOOOOAL NAPOLI! SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER ALBIOL SVETTA PIU’ IN ALTO DI TUTTI E DI TESTA BATTE BELEC. SAMPDORIA 1, NAPOLI 2.

81′ – Cambio Sampdoria. Esce Regini in preda ai crampi, entra l’ex azzurro Strinic.

83′ Ultimo cambio per i campani: esce un grandissimo Allan, entra la promessa Marko Rog.

86′ – Fallaccio di Ramirez su Hamsik che reagisce. Gavillucci li ammonisce entrambi. Tensione sul terreno di gioco.

90′ – Gavillucci concede giustamente 6′ di recupero.

90+6′ Triplice fischio di Gavillucci. Il Napoli espugna Marassi per 2 a 0. Decidono le reti di Arek Milik e Raul Albiol. Partita vinte meritatamente dagli azzurri che erano saliti in Liguria con la voglia di portare a casa i tre punti. Brutto episodio dopo il vantaggio azzurro con il Ferraris che intonava cori di discriminazione territoriale. E’ tutto da Marassi dove il Napoli batte la Sampdoria per 2 a o. Da rivedere il VAR che così è inutile! A Roma invece la Juventus pareggia per 0 a 0 contro i giallorossi ed è Campione d’Italia per la settima volta.

IL TABELLINO

SAMPDORIA – NAPOLI 0 – 2

(primo tempo 0 – 0)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Andersen, Ferrari, Regini (81′ Strinic); Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari (70′ Zapata), Kownacki (85′ Alvarez). All.: Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan (83′ Rog), Jorginho, Zielinski; Callejon (67′ Hamsik), Mertens (71′ Milik), Insigne. All.: Sarri.

Aribtro: Gavillucci

Marcatori: 72′ Milik (N), 80′ Albiol (N)

Ammoniti: Ramirez, Hamsik, Linetty

Espulsi:

Calci d’angolo: 12 a 3 per il Napoli

Possesso palla: 38% Sampdoria – 62% Napoli

Recupero: 1′ p.t. – 6′ s.t.

A BREVE SEGUIRANNO LE INTERVISTE

Raul Albiol (Difensore del Napoli)

Raul Albiol, difensore del Napoli, ha commentato a Premium Sport la vittoria contro la Sampdoria (0-2). Ecco quanto dichiarato dal forte difensore spagnolo:

“Complimenti alla Juventus, che ha fatto più punti e ha vinto il campionato. Noi abbiamo perso dei punti a Firenze, lì abbiamo perso. Dobbiamo pensare a noi. Dobbiamo continuare per la nostra squadra, pensiamo al futuro, ogni anno stiamo facendo un gran lavoro. Sarri ancora in panchina? E’ normale che vogliamo il mister, che ci ha fatto crescere tantissimo. Il calcio è uno sport e bisogna rispettare tutti quando si vince e si perde. E’ brutto sentire i cori contro i napoletani, deve esserci rispetto per tutte le tifoserie. Sono felice per il gol e per la vittoria”.

MARCO GIAMPAOLO (All. Sampdoria)

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, dopo la partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport:

“Le motivazioni le avevamo, non si era ancora chiusa aritmeticamente la corsa al settimo posto. Il Napoli ha qualità straordinarie, siamo stati bene in partita. Purtroppo siamo arrivati a questa gara con un carente reparto offensivo. Rimpianti? Nessuno, in qualche situazione si poteva far meglio ed in altre siamo andati oltre. La stagione è stata molto positiva, possiamo migliorarci”.

Ti piace la rosa del Napoli?

“So dove volete arrivare. Il Napoli ha espresso un calcio straordinario, bellissimo. Peccato non abbia vinto, quella qualità andrebbe premiata. Si divertono, io sono osservatore come voi. E’ inutile dirvi che non ho ricevuto chiamate: fa piacere l’accostamento, ma nulla di più”.

Tu simile a Sarri?

“Sarri è un maestro e ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa. Poi ognuno ha la propria filosofia, anche se ci accomuna qualcosa”.

Maurizio Sarri (All. Napoli)

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria di Genova. Ecco le parole del tecnico toscano:

“Non so se abbia vinto la squadra più forte, la più potente sicuramente sotto tutti i punti di vista. Se meritasse lo scudetto non lo so, ho visto poche partite della Juventus quest’anno per poterla giudicare. Per lo scudetto bisognava andare a letto prima il sabato sera a Firenze. La squadra ha subito il contraccolpo per il risultato e per il modo in cui era maturato quel risultato”.

Il grande rammarico di questa stagione è che abbiamo perso un campionato in albergo e non sul campo.

L’ASPETTO MENTALE

“Aspetto mentale da migliorare? Abbiamo perso tre partite e dopo le sconfitte abbiamo fatto tre pareggi, quindi vuol dire che siamo una squadra sensibile. La Lega deve migliorare perchè nelle ultime sedici abbiamo giocato quattordici volte dopo la Juventus, considerando che la Juve vince praticamente sempre è normale che ci abbiamo fatto un danno notevole. Questo sport è diventato un business per tutti, ricordiamoci che questo era uno sport. Se si lascia solo il business tutto può finire”.

SULLA PARTITA

“In questo momento sto pensando alla gara con il Crotone, sono venuto qui per commentare la gara con la Sampdoria, se avete domande su questo bene, altrimenti vado via. Sono molto compiaciuto di questa gara”.

SUL FUTURO

“Futuro? È una tifoseria che io amo profondamente ed una città che amo profondamente e questo non cambierà mai”.

SULL’INCONTRO CON IL PRESIDENTE

“Incontro con il presidente? Giovedì c’è una cena sociale, quindi a meno che il presidente non venga o io non ci vada ci incontriamo per forza. I posti a tavola chi li decide? Penso Nicola Lombardo”…

