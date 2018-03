Roma, tre punti importanti: Torino battuto 3-0

Un ottimo secondo tempo regala alla Roma tre punti importanti nella corsa alla prossima Champions League. Battuto 3-0 il Torino, decidono le reti di Manolas, De Rossi e Pellegrini. Male nei primi 45 minuti, bene e incisiva nel secondo tempo: la Roma riconquista i suoi tifosi e torna a vincere all’Olimpico.

Cronaca

La Roma torna all’Olimpico dopo un momento estremamente altalenante: dopo tre vittorie consecutive è arrivato un doppio ko, tra cui il clamoroso scivolone interno col Milan; poi l’imponente successo al San Paolo col Napoli. Una Roma difficilmente pronosticabile, una Roma che vuol riconquistare i suoi tifosi e vuol tornare protagonista anche tra le proprie mura amiche, nonostante gli interpreti estremamente fisici suggeriscano una squadra più congenita alle affermazioni esterne. Davanti un avversario ostico, il Torino di Mazzarri che sa come incartare le partite agli avversari. Squalificato Dzeko, dal primo minuto Schick. Commovente il minuto di silenzio dedicato alla memoria del compianto Davide Astori, sulle note di Lucio Dalla l’emozione è tantissima.

La Roma entra in campo molle e prevedibile. Il Torino ha fame e cerca di sfruttare le amnesie difensive dell’undici di Di Francesco. Alisson è miracoloso: il solito fuoriclasse verdeoro respinge i tiri di Falque e Acquah. La Roma guadagna gli spogliatoi sullo 0-0, tirando un sospiro di sollievo.

All’intervallo Di Francesco striglia i suoi: serve un’altra Roma, per trasformare i mormorii dell’Olimpico in applausi. Manolas trova il gol che sblocca la gara: Roma in vantaggio. I giallorossi si scrollano e trovano soluzioni più armoniche: il pallone circola, il Torino si apre, i capitolini possono trovare spazio per esprimere al meglio le loro qualità offensive. Sfiora il raddoppio Kolarov, così come Under e Nainggolan. Il Torino sembra scomparso e la Roma ne approfitta: pallone insidioso di Nainggolan, tap-in vincente di capitan De Rossi: è 2-0, punteggio che incanala il match su binari ben precisi. Entra Gerson, la Roma respira e gestisce il doppio vantaggio. Esce De Rossi, un po’ di riposo prima del ritorno di Coppa Campioni in programma martedì. In contropiede Nainggolan conduce la transizione offensiva giallorossa: assist al bacio per Pellegrini, controllo e tiro e palla in rete. Cala il sipario: delusione Toro, tre punti importanti per Di Francesco.