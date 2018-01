Roma, la sfida di De Laurentiis: “Ritiro il Napoli dal campionato”

Aurelio De Laurentiis ha criticato duramente il sistema e il disegno della Infront controbbattendo la consistenza imposto e assegnato alla serie A alla approvazione del bando per i diritti tv domestici

La gazzetta dello sport ha analizzato il bando:

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri la Lega ha accordato e avallato con diciotto voti a favore e con l’di

“Ci sono tre pacchetti principali, identici per le piattaforme del satellite, del digitale terrestre e degli Over the Top ( Internet), con le partite interne ed esterne di otto squadre, ciò tutte le big tranne la Roma, si tratta di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, Lazio, Sampdoria e Spal, almeno secondo una simulazione su quest’ anno. Le altre dodici squadre, tra cui la Roma, sono state spalmate nei due pacchetti esclusivi D1 e D2, che sono destinati ad essere acquistati in coppia”.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Ritiro il Napoli dal campionato”

…al termine della riunione in Lega, ha criticato e sfidato duramente il sistema e il disegno della Infront controbattendo la consistenza imposta e assegnata alla serie A alla approvazione del bando per i diritti tv domestici.