Roma-Juve a reti inviolate: bianconeri campioni d’Italia!

Roma-Juventus finisce 0-0 e la festa scudetto bianconera può partire. La vittoria del Napoli a Marassi servirà solo alle statistiche: la Juve conquista il punto decisivo e vince il suo settimo scudetto consecutivo. 4 scudetti e 4 coppe Italia in 4 anni per Max Allegri: chapeau.

Cronaca

Posticipo di lusso all’Olimpico per la penultima giornata di campionato. La Juventus, galvanizzata dall’ennesimo trionfo in Coppa Italia, può conquistare matematicamente il suo settimo titolo consecutivo, di fatto già virtualmente vinto. In virtù dei risultati del weekend la Roma è già in Champions League, centrando il suo obiettivo stagionale, ma Di Francesco vuol regalare un bel finale di campionato ai suoi tifosi e come sottolineato più volte in conferenza stampa punta al terzo posto.

Allegri lascia riposare Benatia e Chiellini e regala spazio a Barzagli e Rugani, a destra De Sciglio preferito a Lichtsteiner. Nel 4-2-3-1 Pjanic regista basso affiancato dalla tenacia di Matuidi, davanti chance per Bernardeschi al fianco del tridente pesante composto da Dybala, Mandzukic e Higuain. Allegri relega Costa in panchina, da inserire nella ripresa in caso la gara richieda le sue fiammate. Di Francesco conferma i pronostici ma opta per la qualità di Pellegrini al posto dell’esperienza di Strootman. Davanti premiato il collaudato tridente del finale di stagione: Under a destra, El Shaarawy a sinistra, Edin Dzeko naturalmente al centro dell’attacco.

Cronaca

La Roma costruisce, doma il centrocampo juventino in inferiorità numerica per vie centrali e conduce il gioco. La Juventus prova a ribattere colpo su colpo, cercando attraverso l’imprevedibilità di Dybala di ripartire e graffiare. Partita molto equilibrata, squadre tatticamente messe molto bene in campo. La Roma non sfrutta un break di Pellegrini: il 3 contro 2 favorisce Dzeko, ma la sua conclusione sporca termina alta sopra la traversa. Dalla parte opposta Alisson anticipa Dybala in uscita, dall’altra Under non gestisce al meglio un 3 contro 3 e Pellegrini a giro non trova la porta. Solo esterno della rete per un tentativo su punizione di Kolarov, l’ultima azione interessante con cui si chiude un primo tempo a reti inviolate.

Nel secondo tempo la Roma prova a pizzicare la difesa juventina, senza successo. Una disattenzione bianconera porta Kolarov al tiro, deviazione, palla alta. Allegri inserisce Douglas Costa, cambio probabilmente preventivato. Aumenta il ritmo bianconero sulla trequarti offensiva, doppio giallo estremamente ingenuo per Nainggolan, belga negli spogliatoi. Arriva la notizia del doppio vantaggio napoletano a Marassi, ma la Juventus deve solo gestire l’uomo in più. Palleggio e partita in porto: finisce 0-0, la Juve è campione d’Italia per il settimo anno consecutivo.