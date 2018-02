Roma, Di Francesco: “A Verona per riconquistare la nostra gente”

Ripartire dopo la grande crisi. Questo l’imperativo in casa As Roma, dopo il lungo inverno che ha distrutto le chance scudetto giallorosse e minato le certezze dell’erede di Luciano Spalletti, Di Francesco. Ripartire per combattere per le prime 4 posizioni, questo è l’obiettivo: la Lazio vola, l’Inter è sempre lì, nonostante risultati negativi.

“Dobbiamo ripartire”

“Sento tantissima fiducia da parte della società, meno da parte dell’ambiente. Sembra di esser tornati al punto di partenza, quando arrivai a giugno a Trigoria. L’unico modo per ripartire è credere nel lavoro, dobbiamo riconquistare la nostra gente a suon di fatti e risultati. Ho apprezzato tantissimo le parole di Nainggolan, che ha proclamato amore verso questi colori: dobbiamo esser seri, professionali e dar tutto ciò che abbiamo, questo è lo spirito che deve avere chi indossa questa maglia. Solo attraverso i risultati, il lavoro, il sacrificio, dobbiamo riconquistare la nostra fiducia”.

“Occhio al Verona”

Domani l’ostacolo si chiama Hellas Verona, avversario difficile perchè completamente immersa nella lotta salvezza. “Secondo me è una squadra che s’è rinforzata parecchio, soprattutto nel reparto offensivo. Dietro ha preso Vukovic, un giocatore che regala a Pecchia fisicità e stabilità. Davanti ha inserito struttura e gamba, Romulo sembra tornato ai vecchi fasti: ritengo che sarà una partita differente da quella dell’andata”.

“De Rossi assente, Dzeko sereno”

“Ho visto la squadra allenarsi molto bene, coi valori e la testa giusta. Dobbiamo riconquistare tutti e ripartire dopo un periodo particolarmente delicato. Domani sarà ancora assente De Rossi, sono aperto a varie possibilità tattiche: ho provato alcune soluzioni come il 3-5-2, l’importante è scendere in campo con un’idea precisa. Dzeko sta bene, lo ringrazio per la disponibilità datami a gennaio, adesso è sereno, motivato e concentrato: sono contento che sia finito il mercato”.