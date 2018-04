Roma da sogno, è semifinale! Barcellona battuto 3-0

L’Olimpico, le bandiere, la Curva Sud: un urlo chiamato Roma, Roma padrona del mondo, per una notte. Una delle serate più belle della storia del calcio italiano, la Roma demolisce il Barcellona, vince 3-0, completa la remuntada e vola in semifinale di Champions League. Una notte magica, come la stessa Roma, unica, unica in una partita perfetta, come fosse un film, una sceneggiatura, che i tifosi romanisti sognavano. Una maglia che regala emozioni, che regala lacrime, tante forse troppe lacrime amare, ma stavolta sono lacrime di gioia, lacrime di generazioni che sognavano una serata del genere, che riporta Roma e la Roma in semifinale di Champions, cataclisma calcistico che non avveniva dal lontano 83-84.

Cronaca

Parte forte la Roma che deve segnare in apertura senza concedere per riaprire un barlume di speranza. Di Francesco cambia modulo e per la prima volta sceglie un 3-4-1-2 di spallettiana e capelliana d’Europa. Lo sparaucchio Messi a lanciare Suarez nel flessibile 4-4-2 scelto da Valverde dalla parte opposta. Pronti via e subito Dzeko, che sfrutta un assist sublime di De Rossi per portare in vantaggio la Roma. I giallorossi ci credono, l’Olimpico alza il volume: il Barca in difficoltà, Schick sciupa la possibilità del raddoppio. Messi non brilla, il primo tempo finisce 1-0.

Nel secondo tempo il Barca sembra aver preso le misure, ma la Roma ha fame, più fame e più cattiveria dei suoi avversari. Lancio in verticale di De Rossi, Dzeko atterrato, fallo di Pique: è calcio di rigore. Dal dischetto De Rossi raddoppia e spedisce in paradiso la Curva Sud. L’Olimpico in piedi, i cuori battono forte, il Barca trema. Nainggolan ed El Shaarawy non trovano il guizzo giusto, Manolas sì: il greco stacca su corner tagliato, beffa Ter Stegen, e corre come un pazzo verso il pubblico della Montemario. La panchina esplode, Di Francesco predica calma in un mare di euforia senza senso. 10 minuti alla fine: brivido Messi, brivido Dembelè, triplice fischio. La Roma è storia, stanotte sorge il sole a San Pietro.