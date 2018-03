Roma, altro passo verso la prossima Champions: Crotone battuto 2-0

Con esperienza, maturità e quel pizzico di fortuna decisivo la Roma regola il Crotone, vince il Calabria e conquista altri tre punti preziosi per la corsa al terzo posto. Tre punti che confermano e chiudono la striscia positiva giallorossa prima della sosta per le nazionali, tre punti pesantissimi per la corsa alla prossima Champions League. Inter e Milan vincenti, Lazio impegno agevole, i 3 punti oggi erano fondamentali: è finita 0-2, a segno El Shaarawy e Nainggolan, un gol per tempo.

Cronaca

Di Francesco lascia riposare Manolas, Under e Florenzi: chance dal primo per Juan Jesus, Bruno Peres e Gerson. Zenga riparte da Trotta e cerca punti per dar continuità alla splendida vittoria con la Sampdoria.

La Roma comanda il possesso e conduce la gara, il Crotone prova a ripartire con strappi e folate e contropiedi velenosi. I giallorossi faticano a trovare spazi, giro palla lento e ritmi bassi aiutano al difesa calabrese a chiudere gli spazi. Al 39′ Gerson sfiora il vantaggio, 2 minuti più tardi arriva il vantaggio che sblocca la gara: cross tagliato di Kolarov, torna al gol El Shaarawy.

Nel secondo tempo si attende la reazione del Crotone: sbaglia Dzeko, poi disattenzioni giallorosse avvicinano i padroni di casa al pareggio. I ritmi si alzano, così come il volume dello Scida. Alisson respinge Trotta a botta sicura, Stoian fallisce in un paio di occasioni la possibilità per trovare il gol dell’ex. Al minuto 30 Nainggolan trova ancora la rete in Calabria, bissando il destro vincente di 12 mesi fa: controllo, sinistro e palla in rete. Speranze spente, la partita si chiude sul 2-0. Adesso Zenga rischia: punti importanti per le dirette concorrenti.

Tabellino

CROTONE-ROMA 0-2 (0-1)

MARCATORI : El Shaarawy al 39′ p.t.; Nainggolan al 30′ s.t.

CROTONE (4-3-3) Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian (dal 26′ s.t. Simy), Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini (dal 22′ p.t. Barberis, dal 32′ s.t. Crociata). (Festa, Viscovo, Diaby, Pavlovic, Zanellato, Sampirisi, Markovic, Ajeti). All. Zenga.

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini (dal 21′ s.t. Strootman), Gonalons, Nainggolan; Gerson (dal 26′ s.t Florenzi), Dzeko, El Shaarawy (dal 38′ s.t. Under). (Skorupski, Lobont, Capradossi, Manolas, Silva, Valeau, Antonucci, Schick). All. Di Francesco.