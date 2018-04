Punto della settimana – 30a giornata

Punto della settimana, la rubrica di EuropaCalcio che analizza tutte le partite della Serie A italiana

Punto della settimana commenta e analizza tutti i match della 30a giornata del Campionato italiano di Serie A, ed. 2017/2018.

IL COMMENTO

Prosegue la marcia della Juventus che supera anche lo scoglio Milan – che resiste 80′ prima di cedere – e profitta dello stop del Napoli a Reggio per mano del Sassuolo e si riporta a +4 sui campani. Il Napoli, una vittoria nelle ultime 4 uscite, sembra aver ceduto di schianto proprio nel momento in cui avrebbe dovuto, invece, aumentare il ritmo… La rosa troppo corta è il limite degli azzurri, apparsi tutti stanchi soprattutto i quegli uomini che sono andati in giro con le nazionali… Certo, nulla è ancora perso ma, adesso, bisogna sbagliare niente.

L’Inter supera in scioltezza il Verona e attende il Milan nel recupero della 27a giornata per scavalcare la Roma al terzo posto. Tuttavia, i giallorossi sono stati bloccati dal Bologna e compromettono il podio con una partita imbarazzante. Bene la Lazio che in rimonta supera il Benevento, oramai destinato a retrocedere.

Restano pertanto due posti per la retrocessione e se li giocano in sei con Cagliari, Chievo e Sassuolo che sembrano avere qualcosa in più rispetto a Spal, Verona e Crotone.

LE PARTITE DELLA 30ª GIORNATA

JUVENTUS – MILAN

All’Allianz Stadium successo della Juventus sul Milan (3-1). La squadra di Massimiliano Allegri non conosce la sconfitta ormai da tempo immemore (3-2 in casa della Sampdoria il 19 novembre) e un motivo ci sarà. Stavolta è il Milan a dover fare i conti con i Campioni d’Italia. I bianconeri soffrono contro i rossoneri, ma alla fine hanno la meglio e, grazie al pari del Napoli contro il Sassuolo, tornano a +4 in classifica sugli azzurri. Nel primo tempo Bonucci risponde a Dybala. Nella seconda parte della della gara Cuadrado e Kedira completano lo score.

SASSUOLO – NAPOLI

Solo un punto per il Napoli contro il Sassuolo (1-1). Al Mapei Stadium finisce dunque in parità una partita dove i padroni di casa erano addirittura andati in vantaggio con Politano, così vicino agli azzurri nel mercato di gennaio. Sarri strappa un punto grazie al graffio di Callejon ma non si può dire che non ci siano state occasioni perda retei. Sugli scudi sale Consigli (napoletano…) in stato di grazia e superarlo per i partenopei è stato impossibile. Qualche giocatore azzurro non ha brillato (vedi Mertens, Zielinski e lo stesso Insigne), ma complessivamente la prestazione c’è stata. A venire meno è la lucidità sotto porta, soprattutto di Lorenzo Insigne che a tu per tu con il portiere emiliano si è fatto sempre ipnotizzare…

BOLOGNA – ROMA

Nell’anticipo di mezzogiorno della 30a giornata il Bologna ferma la Roma (1-1) al Dall’Ara. La squadra di Donadoni passa in vantaggio al 18′ con Pulgar, i giallorossi pareggiano al 76′ con Dzeko. Il Bologna strappa un risultato positivo contro una big del torneo che adesso rischi di ritrovarsi a contendere la qualificazione Champions sia con l’Inter dell’ex Spalletti che con i cugini della Lazio.

INTER – VERONA

Vittoriaagevole per l’Inter, che supera il Verona (3-0) e sale a quota 58 punti in classifica. A San Siro i nerazzurri, che passano subito in vantaggio con Icardi (1′) e poi trovano il bis grazie al destro chirurgico di Perisic (13′). Nella ripresa Maurito trova la doppietta personale al 49′. Inter troppo forte per i veneti e la differenza di valori si è vista tutta. L’Hellas infatti ha offerto una prova timida ed è apparsa timorosa, dal primo all’ultimo minuto

LAZIO – BENEVENTO

La Lazio travolge il Benevento (6-2) che, in trasferta, fin qui ha sempre perso ed è ultimissimo in classifica e con un piede in Serie B. Punteggio tennistico dei capitolini che però, dopo essere andati in vantaggio con Immobile subiscono due reti dei campani e si ritrovano incredibilmente sotto. L’ex Cataldi e il bravo Guillerme realizzano le reti sannite alle quali rispondono nella ripresa nell’ordine Caicedo, de Vrij ancora Immobile e Luis Alberto, autore di una partita sontuosa. Da segnalare che i campani dal 7′ minuti hanno giocato in 10 uomini per l’espulsione del portiere Puggioni.

ATALANTA – UDINESE

A Bergamo successo dell’Atalanta sull’Udinese (2-0) e così la Dea onora la memoria di Emiliano Mondonico, suo storico allenatore, amatissimo dai tifosi nerazzurri ma non soltanto da loro, giovedì scorso. Petagna e Masiello portano tre punti preziosi. L’Atalanta prosegue la corsa verso l’Europa League per l’Udinese la terza vittoria consecutiva e condannando invece i friulani al sesto ko di fila.

FIORENTINA – CROTONE

Tutto molto facile per la Fiorentina, che centra la quarta vittoria consecutiva contro un Crotone (2-0) senza anima e senza Capuano (espulso per doppio giallo) per più di mezz’ora. E in dieci è il tracollo, anche perché la squadra di Pioli scappa dal suo gioco sempre un pò confuso, grazie Simeone e Chiesa. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Pioli che prosegue nel momento positivo e continua a tenere accesa una piccola speranza per la corsa all’Europa. Cade il Crotone di Zenga, che dovrà cercare altrove i punti salvezza. I pitagorici hanno creato troppo poco davanti per uscire con dei punti dal Franchi.

LE ALTRE PARTITE

Nella sfida salvezza del Luigi Ferraris pareggiano Genoa e SPAL (1-1). Due rigori per i padroni di casa nel primo tempo: Lapadula si fa parare il primo da Meret e realizza il secondo (molto dubbio, assegnato col VAR) al 30′. I ragazzi di Leonardo Semplici restano in 10 per l’espulsione di Vicari ma, nella ripresa, con grande i ferraresi riescono a strappare il pareggio con Lazzari.

Dopo tre sconfitte consecutive il Chievo torna a respirare e supera in rimonta la Sampdoria (2-1) al Bentegodi. Successo fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Al gol su rigore di Quagliarella i padroni di casa rispondono con Castro ed Hetemaj.

Alla Sardegna Arena il Torino supera il Cagliari (0-4) grazie alle reti di Falque, Ljajic, Ansaldi e Obi. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa salgono i cattedra gli ospiti che travolgono e affondano un Cagliari imbarazzante, che sfodera una prestazione da dimenticare. Per Mazzarri un successo meritato che fa ben sperare per il futuro.

Punto della settimana tornerà amrtedì prossimo quando analizzeremo quanto accaduto nella 31a giornata di Serie A.

