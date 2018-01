Napoli vs Verona, Pecchia: “Vorrei Koulibaly”

Fabio Pecchia: “Mi farà piacere rivedere persone con le quali ho condiviso anni importanti, ma prima di tutto ora c’è il mio Hellas”

Che partita sarà Napoli vs Verona

Il trainer del Hellas Verona, avversaria prossima delin campionato, le sue asserzioni in una intervista al Corriere dello Sport:

Pecchia: “Un altro incontro difficilissimo contro un avversario con valori superiori ai nostri. Dovremo giocarlo con la stessa voglia e la stessa determinazione mostrate contro la Juventus, nella speranza di non commettere errori e ottenere un risultato diverso. Ho fiducia nella mia squadra e non partiamo battuti”.

Si aspettava di trovare a inizio gennaio Hamsik e, compagni primi con 48 punti

Pecchia: “Al di là dei numeri, mi aspettavo un campionato del genere, con il Napoli e le altre squadre davanti. E’ venuto meno il Milan, ma per il resto in testa è tutto come previsto”.

Come finirà la lotta per lo scudetto tra Napoli e Juventus

Pecchia: “Non penso sarà una corsa a due, Inter e Roma sono staccate, ma hanno tutto per rientrare”.

Se pensa a maggio, riesce a immaginare un epilogo più bello rispetto a Napoli campione d’Italia e Verona salvo

Pecchia: “A me interessa solo la salvezza dell’Hellas. Quello che succede fuori non lo guardo. Al massimo tifo per il Newcastle (di Benitez, ndr)”.

Sabato tornerà per la prima volta al San Paolo. Emozionato

Pecchia: “C’è molta differenza tra la professione che uno svolge e i rapporti umani. Facendo prima il calciatore e poi l’allenatore ho imparato a essere freddo e distaccato, a tenere separate le cose. Mi farà piacere rivedere persone con le quali ho condiviso anni importanti, ma prima di tutto ora c’è il mio Hellas. E pensare che, dopo la partita d’andata a Verona, uscirono notizie secondo le quali avrei esultato ai gol del Napoli. C’è gente che proprio non mi conosce”.

Se ripensa alle vittorie più belle dei suoi anni a Napoli, quali ricorda

Pecchia: “A tecnico la finale di Supercoppa italiana a Doha contro la Juventus. Da giocatore, un successo mancato, quello nella finale di Coppa Italia contro il Vicenza. Che amarezza”.

Se potesse togliere un giocatore agli azzurri chi sceglierebbe

Pecchia: “Koulibaly”

Sarri è il miglior tecnico italiano

Pecchia: “Bisogna vedere da che punto di vista si guarda ovvero come trofei vinti o come gioco espresso. Di certo è un allenatore dal quale prendo spunto e che ammiro”.

Le fa effetto constatare che nove undicesimi del Napoli attuale sono gli stessi del Napoli “suo” e di Benitez

Pecchia: “Parliamo di Benitez, non di me. Volenti o nolenti nove undicesimi sono tanti e a tratti si arriva anche a dieci (quando Ghoulam era titolare e con Maggio al posto di Hysaj, ndr). A livello di scelte di giocatori e di impianto è rimasto molto, ma di nuovo c’è tutto il lavoro di Sarri”.

E’ andato via da Napoli e gli azzurri adesso lottano per lo scudetto. Ha lasciato Madrid e il Real ha vinto due Champions. Se ci ripensa in lei prevale la soddisfazione per il lavoro impostato o il rammarico per quello che poteva essere e non è stato

Pecchia: “Per quel che riguarda l’esperienza a Napoli c’è poco da rammaricarsi perché abbiamo fatto il massimo, siamo arrivati a un pelo dalla finale di Europa League e abbiamo vinto due titoli stravolgendo il calcio di Mazzarri. Il Real Madrid invece rimane un grande rammarico perché c’erano le potenzialità per fare quello che fatto Zidane. E’ stata una storia iniziata male e finita peggio”.

Caceres andrà alla Lazio?

Pecchia: “Intanto spero che a Napoli faccia un altro goal, magari su palla inattiva. Lo abbiamo riportato al top e ora è un giocatore di grande livello. Averlo è tanta roba”.