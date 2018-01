Napoli – Verona, Pecchia parla in conferenza stampa alle 12,30

In vista della difficile trasferta di Napoli valida per la 20a giornata del Campionato italiano di Serie A, ed. 2017/2018 – il tecnico degli scaligeri Fabio Pecchia oggi, alle ore 12:30, incontra la stampa presso la sala conferenze dello Sporting Center “Il Paradiso” di Peschiera.

La probabile formazione.

Stando ai rumors, l’uruguagio Martin Caceres dovrebbe essere impiegato per l’ultima volta proprio contro gli azzurri di Sarri, prima di lasciare definitivamente l’Hellas per approdare alla Lazio di Simone Inzaghi.

Il tecnico dell’Hellas Verona, Fabio Pecchia, ha risposto a questa domanda nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole:

«Intanto spero che a Napoli faccia un altro gol, magari su palla inattiva. Lo abbiamo riportato al top e ora è un giocatore di grande livello. Averlo è tanta roba».

Ecco dunque la probabile formazione degli veneti, che mister Pecchia potrebbe utilizzare dal 1′ per Napoli – Verona. Bruno Zuculini in dubbio per un risentimento muscolare, se non dovesse farcela, è pronto Fossati. Davanti Kean è in vantaggio su Pazzini, alle spalle del giovane scuola Juventus, dovrebbe agire un trio composto da Rômulo,Bessa e Verde.

Hellas Verona (4-2-3-1): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Cáceres; B. Zuculini, Büchel; Rômulo, Bessa, Verde; Kean. All.: Fabio Pecchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA