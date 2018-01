Napoli – Verona, Pecchia: “Dobbiamo giocare con personalità!”

Quest’oggi il tecnico dell’Hellas Verona, mister Fabio Pecchia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo match. Il suo Verona infatti scende in Campania e deve vedersela al San Paolo contro la capolista Napoli, un Napoli che vorrà riscattare l’ennesima eliminazione di Coppa…

Ecco le sue dichiarazioni.

Pecchia: «Dobbiamo affronatare il Napoli con personalità! »

Come si rimane in partita al San Paolo?:

“Con la Juventus ci siamo stati per 70 minuti, dobbiamo essere convinti di fare le cose giuste. In queste gare, poi, tutto deve anche andare nel verso giusto”.

Tornano Fares e Bruno Zuculini?

“Sì, il recupero di Momo era previsto. Bruno ha avuto qualche intoppo e domani vedremo se sarà al meglio per giocare”.

Formazione?

“Voglio dare continuità al blocco che ha fatto una grande prestazione con la Juve, devo valutare solo la condizione di Bruno”.

Sarri chiede un Napoli più cattivo, lei?

“Tutti devono metterci qualcosa in più. Loro sono primi in classifica con merito ma, se noi vogliamo raggiungere la salvezza, dobbiamo dare di più. Con la Juve siamo usciti sconfitti ma, rafforzati a livello mentale. Dobbiamo affrontare la gara con la stessa personalità. Giochiamo per fare punti contro tutte, anche se a volte ci sono più possibilità di riuscirci”.

Torni a Napoli, seduto sulla panchina del Verona.

“Mi è capitato poche volte di andarci da avversario. È un’emozione particolare e per me è uno stimolo in più a fare le cose fatte bene. La mia squadra deve dimostrare il suo valore”.

Sul mercato.

“Siamo corti, non è mancanza di qualità. Possiamo rischiare di essere in emergenza anche solo con un’influenza. La società ha gli obiettivi sono chiari. Io sono sereno”.

L’ultima di Caceres?

“Non è un pensiero che mi passa per la testa. Martin farà una grande prestazione. È cresciuto di partita in partita e si è visto in campo. È un grande professionista, si allenato con totale dedizione dal primo giorno.

Sull’ammonizione del giudice sportivo.

“Gli organi competenti hanno fatto le loro valutazioni. Spero che la curva non venga chiusa perché il nostro pubblico ci serve”.

Sul caso Albertazzi.

“Gli auguro il meglio da professionista e che possa esprimere il suo valore”.

Jorginho vale più di Verratti?

“C’erano tanti dubbi sul giocatore, poi fece un girone di ritorno straordinario a Napoli. È un giocatore di un’intelligenza calcistica superiore, la differenza è che Verratti ha una visibilità diversa, avendo giocato in un top club”.

