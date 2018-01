Napoli: Una breccia aperta per Politano

Per Politano “Resta da stabilire la contropartita economica e tecnica, con un possibile inserimento nell’affare del giovane Ounas

Con l’acquisto di Amin Younes, attaccante tedesco, l’edizione odierna della Repubblica, riporta anche per Politano ci sia una breccia aperta: “La trattativa ha ripreso improvvisamente vigore durante la mattinata di ieri, con la inattesa apertura da parte del Sassuolo, costretto a prendere atto della forte volontà del suo giocatore di essere ceduto. Resta da stabilire la contropartita economica e tecnica, con un possibile inserimento nell’affare del giovane Ounas“.

Il giornalista Niccolo Ceccarini di Mediaset Premium, le sue asserzioni a Radio Goal,

Ceccarini: “Younes? Gli intermediari sono al lavoro per cercare di anticipare l’arrivo

..non ovviamente a cifre come quelle offerte dallo Swansea da dieci milioni. Il giocatore vuole solo il Napoli. Giuntoli sta vagliando altre alternative ma c’è fiducia sul buon esito della trattativa. Le società stanno parlano, è già un passo avanti. Da qui a dire che l’operazione è fatta ce ne vuole. Bisogna essere prudenti.”

“C’è uno spiraglio anche su Politano..

….se arriva lui prenderebbero Younes a giugno. Non credo arriveranno entrambi. Il Sassuolo è ancora molto fermo. Il Napoli sta provando a cercare un sostituto per i neroverdi. Loro vogliono Caprari, bisogna vedere se la Sampdoria sia disposta. E’ un giro lunghissimo ma c’è uno spiraglio.”

Cessioni? Maksimovic alla fine andrà davvero allo Spartak

…Il Sassuolo, avendo preso Lemos non ha più l’esigenza impellente di prenderlo. Giaccherini è in uscita ma non so se le operazioni si concluderanno in questa settimana o negli ultimi giorni di mercato. Magari si potrebbe aspettare anche lunedì. Maksimovic potrebbe partire prima di Giaccherini in prestito secco o con diritto di riscatto.”

“Affondo del Napoli su Keità

..l’offerta del Napoli alla Lazio era già accettata ma fu il giocatore a dire di no. E’ tanta roba, è un giocatore da Napoli. E’ uno dei profili ideali: quando viene lanciato negli spazi è devastante. Al momento, però, non ci sarebbero riscontri. Il Napoli in ogni caso sta provando a prendere qualcuno; se non dovessero farecla è perchè non spendono tanto per spendere”.