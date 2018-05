Napoli – Torino 2-2: cronaca, tabellino e interviste

Napoli – Torino: la cronaca, le formazioni, il tabellino e le interviste ai principali protagonisti del match.

Napoli – Torino, match valido per la 36a giornata del Campionato di Serie A, ed. 2017/2018. Inizio della gara è previsto alle ore 15. Arbitra l’incontro il Sig. Doveri.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Dopo il ko di Firenze la banda Sarri ritorna al San Paolo dove affronterà il Torino dell’ex Mazzarri. Sono presenti circa 45.000 spettatori sugli spalti del vecchio San Paolo per spingere gli azzurri aldilà delle polemiche post dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, dichiarazioni che hanno spiazzato l’opinione pubblica campana e le frange del tifo azzurro.

CRONACA PRIMO TEMPO

1′ – E’ il Napoli a muovere per primo la sfera.

1′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Insigne prova l’assist vincente ma la palla viene deviata in angolo dalla difesa granata.

4′ – Il Napoli insiste sulla fascia sinistra, con Mario Rui ed Insigne che tentano di offrire il giusto rifornimento in area.

6′ – Lungo possesso palla degli azzurri che spostano la sfera da un lato all’altro del campo, alla ricerca dello spazio giusto per colpire un attento e chiuso Torino.

7′ – Cross di Mario Rui, Bonifazi ben appostato in area allontana il pericolo

17′ – OCCASIONE NAPOLI! Scambio Mertens – Insigne con il napoletano che prova l’inserimento in area di rigore. Il fantasista azzurro però conclude debolmente e Sirigu non ha difficoltà nel bloccare la sfera

24′ – Chiricues dai 30 metri. La sfera finisce sopra la traversa.

25′ – GOOOOAL NAPOLI! Errore di Burdisso al limite dell’area piccola. Mertens come un avvoltoi piomba alle sue spalle e deposita la sfera alle spalle di Sirigu! Napoli 1, Torino o. Lo stadio fa festa ma continua a contestare il Presidente…

30′ – Bella combinazione sulla fascia sinistra azzurra, palla dentro per Callejon ma lo spagnolo anticipa il movimento e non arriva sulla sfera.

33′ – Grande progressione di Allan che parte dalla trequarti ed entra in area con la palla, ma Bonifazi fa buona guardia.

40′ – Mario Rui serve, di testa, Insigne ed il 24 fa correre il terzino sulla fascia: cross rasoterra con Mertens e Callejon non si intendono: entrambi attaccando il centro dell’area lasciando libero il primo palo. Occasione svanita!

45′ – Doveri non assegna recupero e fischia per due volte mandando le squadre negli spogliatoi. Napoli meritatamente in vantaggio per 1 a 0.

CRONACA SECONDO TEMPO

46′ – Muove per primo la palla il Torino.

55′ GOL DEL TORINO – Su azione di contropiede Ljajic suggerisce in area di rigore per Baselli. Il centrocampista granata calcia a rete di prima intenzione e trova la sfortunata deviazione di Chiricues che beffa l’incolpevole Reina! Napoli 1, Torino 1.

57′ – Reina lancia Insigne, l’attaccante azzurro però non si aspetta l’arrivo dei compagni ma tenta subito la battuta a rete.

59′ – Acquah ruba palla e lancia Niang, il francese ha la meglio nel duello fisico con Albiol e calcia la porta, trovando però soltanto la rete esterna.

67′ – Conclusione dai 30 metri di Callejon. La palla finisce ampiamente fuori.

70′ – OCCASIONE NAPOLI! Milik calcia dal limite dell’area di rigore la palla si stampa sul palo alla destra di Sirigu!

71′ GOOOOAL DEL NAPOLI – Bolide di Hamsik dal limite su cui Sirigu non può niente. Napoli 2, Torino 1. E’ il goal n. 7 del Capitano in campionato.

77′ – OCCASIONE NAPOLI! Grande azione avvolgente del Napoli che libera Callejon al cross basso: Milik attacca la palla ma apre troppo il piatto e spreca un’occasione gol.

83′ – PAREGGIO DEL TORINO – Cross dalla trequarti di Ljajic e colpo di testa di De Silvestri che batte l’incolpevole Pepe Reina

90′ – L’arbitro Doveri concede 5′ di recupero.

90+3′ – OCCASIONE NAPOLI! Calcio d’angolo corto da sinistra. Insigne serve Mario Rui. Il Portoghese crossa in area di rigore Bonifazi mette fuori.

90+5′ – Arriva il triplice fischio finale che sancisce la fine delle ostilità. Napoli e Torino pareggiano 2 a 2. Il Campionato può dirsi quasi deciso e forse finisce oggi l’appassionante corsa del Napoli contro il Palazzo…

IL TABELLINO

NAPOLI – TORINO 2 – 2

(primo tempo 1 – 0)

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski(62′ Hamsik); Callejon (87′ Ounas ), Mertens (62′ Milik ), Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Bonifazi; De Silvestri, Baselli (78′ Iago Falque), Rincon (85′ Valdifiori sv), Acquah, Ansaldi; Ljajic; Niang (72′ Belotti)Allenatore: Walter Mazzarri.

Aribtro: Doveri

Marcatori: 25′ Mertens (N), 55′ aut. Chiricues (T), 71′ Hamsik (N), 83′ De Silvestri (T)

Ammoniti: Burdisso, Baselli, Mario Rui, Belotti, N’Koulou.

Espulsi:

Calci d’angolo: 4 a 2 per il Napoli

Possesso palla: 5%5 Napoli – 43% Torino

Recupero: 0′ p.t. – 5′ s.t.

LE INTERVISTE

De Silvestri (Difensore Torino)

Al termine del match Napoli – Torino, Lorenzo De Silvestri, autore del gol del 2 a 2 definitivo, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium. Ecco le sue dichiarazioni:

“Questo pareggio è stata una grande soddisfazione. Prima del match ci eravamo ripromessi di fare una partita d’orgoglio, venire al San Paolo e giocare così è positivo. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni. Il record personale di reti? E’ un obiettivo che mi ero prefissato, l’ho raggiunto e sono contento. Oggi Adem mi ha messo una palla meravigliosa. Sono contento, giocare in un San Paolo pieno e metterci tuta questa passione, è un segnale significativo. E’ un punto di partenza per la prossima stagione, è un’invenzione di fiducia. In questo campionato, abbiamo perso qualche punto di troppo per strada, con pochi punti in più potevamo essere nel gruppo Europa. In ogni caso il pareggio di oggi deve servire da ripartenza per la prossima stagione”.

MAREK AMSIK (Centrocampista e Capitano del Napoli)

Il Capitano del Napoli, Marek Hamsik è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del pareggio con il Torino per 2 a 2.

Ecco le parole del forte mediano azzurro:

“C’è un po’ di rammarico perchè meritavamo di vincere e dispiace per gli ultimi risultati di questa stagione, dove potevamo fare più punti e restare ancora attaccanti. La gara con l’Inter, sicuramente è stata una botta psicologica forte con episodi che hanno condizionato e quindi nelle partite decisive non era facile giocare. Oggi siamo stati anche un po’ sfortunati perchè il Torino ha fatto due tiri, due gol, quindi su questo punto di vista dobbiamo ancora crescere ulteriormente e migliorarci. Siamo una squadra che dobbiamo sempre essere al 100% alta e pressare, appena ci abbassiamo un po’ sembra che siamo lenti e quindi per l’avversario è più facile leggere le nostre giocate. Loro hanno la squadra e la società più forti di tutti ma credo che sul campo a livello di gioco abbiamo dato qualcosa di più. Spero che Sarri resti per migliorare la nostra crescita.”

