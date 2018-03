Napoli – Roma 1-4: cronaca live, tabellino e interviste

Napoli – Roma 1 – 4

Napoli – Roma è uno dei tre big match di questa affascinante 27a giornata del Campionato italiano di Serie A, ed. 2017/2018.

Davanti a quasi 45.000 si gioca una gara importantissima ai fini del risultato finale. Arbitra il Sig. Davide Massa della Sez. AIA di Imperia

Dopo Lazio – Juventus (0-1), dove i bianconeri si sono imposti nel recupero grazie a una magia di Paulo Dybala, il Napoli è chiamato a rispondere presente (e a regire psicologicamente…) per puntare dritto alla vittoria per continuare nel cammino e il sogno scudetto. Serve insomma l’undicesimo successo consecutivo per alimentare le speranze e i sogni di milioni e milioni di appassionati tifosi sparsi in ogni angolo del mondo!

Sul cammino dei partenopei una Roma ben organizzata che ritrova tutti i suoi uomini, pronti anche loro a dare battaglia per ottenere un prestigioso successo contro la capolista.

Tutto pronto alli Stadio San Paolo di Napoli. Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Sarà la Roma a muovere per primo il pallone. Partiti!

2′ Occasione Roma. Perotti di testa a due passi da Reina mette di poco alto sulla traversa.

5′ GOOOOOOOL NAPOLI! Mario Rui centra da sinistra e Insigne batte Allison.

7′ Gol Roma! Eurogol di Under che supera Reina con un pallonetto. Spwttacolo al San Paolo.

11′ Destro da 25 metri di Mertens. Allison mon blocca e si rifugia in corner.

16′ OCCASIONE NAPOLI! Azione insistitavdel Napoli. Callejon appoggia per Insigne che calcia forte a rete. Grande parata di Allison!

19′ Insigne dai 25 metri. Allison blocca in due tempi.

Possesso palla dei partenopei con i giallorossi che attendono glinazzurri nella loro metá campo.

26′ Roma in vantaggio! Dzeko batte in elevazione Albiol e raddoppia per i giallorossi.

30′ Occasione Napoli. Mertens calcia a rete Allison mette in angolo!

31′ Occasione Napoli! Lancio di Jorginho per Insigne perfetto. Stop a seguire ma il tiro é troppo debole

35′ Cross tagliato di Kolarov, Dzeko non ci arriva.

41′ Azione manovrata del Napoli in tieo di Insigne viwnw respinti da Allison!

Senza recupero Massa manda le squadre negli spogliatoi. Al San Paolo Roma 2 Napoli 1.

CRONACA SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa. Il Napoli se vuole continuare a credere allo scudetto deve deve cambiare marcia.

46′ Partiti. É il Napoli a muovere la palla.

47′ Perotti cadw in arwa su pressione di Hysaj. Massa fa continuare.

50′ DestrobdibCalkwjon da buona posizione. La conclusione é da dimenticare.

52′ Allison perde tempo nel riprendere il gioco. Massa lo richiama soltanto e non lo ammonisce. Il San Paolo fischia! Adwsso si favnwrvosa la gara.

54′ Ammoniti Fazio e Mertens.

57′ OCCASIONE NAPOLI! Soitavazione manovrata. La palla finisce a Insigne che calcia a rete e Allison para! Angolo!

57′ Su calcio d’angolo palo di Callejon!

65′ primo cambio per il Napoli. Entra Hamsik esce Zielinski.

66′ Occasione Napoli. Dalla distanza Insigne a giro. La palla esce di un nulla!

73′ Gol della Roma! Dzeko dalla distanza firma la su pesonale doppietta con una conclusione a giro che batte Reina.

75′ Occasione Napoli. Insigne salta netto Florenzi e calcia a .rete Allison para e sulla respinta anco insigne e ancora Allison a negare la goia del goal.

78′ Goal Roma. Ingenuita di Mario Rui che di tacco serve Perotti che realizza il poker

80′ Punizione a due in area. Ilnrirondi Mertens viviene espinto sulla linea di porta. È stregata la porta dei giallorossi!

90′ Massa assegna 3′ di recupero.

IL TABELLINO

NAPOLI – ROMA 1 – 4

(primo tempo 1 – 2)

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj,Albiol,Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski (65′ Hamsik); Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

Roma (4-3-3): Allison; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under (71′ Gerson), Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco

ARBITRO: Davide Massa

MARCATORI: 5′ Insigne (N), 7′ Under (R), 26′ Dzeko (R), 73′ Dzeko (N), 78′ Perotti (R)

AMMONITI: Fazio, Mertens, Dzeko

ESPULSI:

CALCI D’ANGOLO: 8 a 2 Napoli

POSSESSO PALLA:

RECUPERO: 0′ p.t. – 3′ s.t.

Resta collegatop con noi. A breve seguiranno le interviste ai due allenatori e ai principali protagonisti della gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA