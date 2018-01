Napoli, Pastore: ”Prepariamoci ad assistere ai festeggiamenti per il settimo Scudetto della Juventus”

E chi se ne frega se lo festeggeranno solo gli aspiranti alla mano della fidanzatina d’Italia? Oh, che splendido romanticismo…

Rosario Pastore, su NapoliMagazine.com, analizza la situazione attuale riguardante la corsa allo Scudetto dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari ed il successo del Napoli con il Verona.

Questo quanto scritto dal noto giornalista:

‘’Siamo circondati da facce strane. Se fossi sicuro che Antonio Petrazzuolo non mi censurasse, direi con esattezza a quale elemento mi riferisco. Quello che è successo a Cagliari ci dà l’esatta dimensione di che cosa si è ridotto il calcio italiano.

Un ceffone a Pavoletti non visto (chissà come mai, dato che ha potuto vederlo tutta l’Italia televisiva) e che sarebbe costato l’ammonizione e quindi l’espulsione al già ammonito Benatia; e poi, col centravanti cagliaritano ancora a terra, perché colpito alla testa (e tutti sanno che in questi casi l’arbitro ha l’obbligo, dico obbligo, di fermare il gioco), l’azione è proseguita ed ha portato alla rete della Juve.

Ma non è finita qui, perché poi c’è stato il mani in area di Bernardeschi, un “mani” lampante, evidentissimo e lontano chilometri dal cagliaritano autore del cross, che è stato ovviamente cancellato dalla mente del direttore di gara, che non ha ritenuto neanche di consultare il Var.

Col rischio di dover decretare il rigore e l’espulsione dello stesso Bernardeschi -prosegue Pastore- E sapete cos’è accaduto, dopo questi due fatti scandalosi? Bene, gli juventini hanno parlato delle solite lamentele e di come loro questa cosaccia non la fanno mai (e lo credo, di cosa avrebbero da lamentarsi, tre giorni appena dopo l’altro fatto allucinante di Juve-Torino in Coppa Italia?) mentre la pletora di giornalisti ha rispolverato il “mani” di Mertens contro il Crotone, ossia roba vecchia come il cucco e che, vedrete, verrà tirata fuori ogni qualvolta che a quei giornalisti converrà.

E pensare che qualche anima candida è ancora convinta che il Napoli possa vincere il terzo Scudetto della sua storia. E non si rende conto che la sua squadra del cuore già rischia la testa alla ripresa del campionato, a Bergamo contro l’Atalanta -ricorda Pastore -Mentre la Juve avrà vita facilissima in casa contro il Genoa. Mi ha telefonato Lorenzo d’Albora, mio carissimo amico e tifoso nell’anima ed aveva un diavolo per capello.

Gli ho consigliato di non farsi il sangue amaro. Pensate a quanto sarebbe bello un mondo del calcio dove un certo Giacomelli non toglie i rigori già dati, su consiglio-ordine di Rocchi, arbitro di porta, a cui, come tutto il mondo sa, è tanto simpatico il Napoli; o senza quell’altro campione di Calvarese (3 in pagella, e mi scusi Gianni Mura se per una volta gli ho rubato l’idea) che dovrebbe fare un abbonamento presso il miglior oculista della sua città.

Ora non mi metto a concludere il pistolotto con la solita tiritera che i miracoli possono sempre accadere e che il Napoli ecc., ecc. Sono troppi anni che l’andazzo va avanti. Quando, a inizio stagione, Gigi Buffon si lamentò perché pareva che il Var stesse scoprendo qualche altarino di troppo, si è arrivati alla decisione che questo strumento sia consultato quando proprio è necessario e ad assoluta discrezione dell’arbitro, solo quando non è sicuro della proprie decisioni.

E allora, che volete farci se Calvarese era sicurissimo che non ci fosse stato nessun ceffone di Benatia e nessun “mani” di Bernardeschi? L’ho detto e lo ripeto: amici tifosi, inutile illudersi: prepariamoci ad assistere ad altri festeggiamenti per il settimo Scudetto consecutivo della Juventus. -conclude Pastore- E chi se ne frega se lo festeggeranno solo gli aspiranti alla mano della fidanzatina d’Italia? Oh, che splendido romanticismo…’’