Napoli – Lazio, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli – Lazio, big match della 24a giornata del Campionato italiano di Serie A, ed. 2017/2018 in programma alle 20:45 di sabato 10 febbraio allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta.

Presentazione del match.

Al San Paolo si affrontano la prima e la terza forza del campionato che, anche se condividono il podio ai piani alti del torneo, stanno vivendo due momenti diversi della stagione. Gli azzurri sono in striscia positiva di risultati con sette vittorie nelle ultime sette partite e hanno l’obiettivo di proteggere il primato dalle ambizioni scudetto della Juventus che resta a -1 dalla Sarri’s Boys Band.

Discorso diverso per i biancocelesti di Inzaghi alle prese forse col momento più complicato della stagione e con qualche tensione di troppo nello spogliatoio. Tuttavia, la partita contro Hamsik e compagni potrebbe essere una buona occasione per ripartire e tenere lontane le immediate inseguitrici (Inter e Roma) anche se, il match del San Paolo è tutt’altro che semplice.

QUI NAPOLI

Problemi di formazione per Maurizio Sarri. Sono infatti da monitorare soprattutto le condizioni di Dries Mertens dopo il pestone a Benevento e quelle di Josè Maria Callejon, anche se le condizioni dello spagnolo non destano molta apprensione nello staff partenopeo. Entrambi per precauzione hanno svolto lavoro differenziato ma dovrebbero farcela e tornare in tempo per il Big Match. Allan, Jorginho e Hamsik confermati a centrocampo. Stesso discorso per il pacchetto arretrato. Infine in attacco, a meno di clamorose, sorprese il “Trio Meraviglia” dovrebbe partire dal 1′ anche se Zielinski è pronto e arruolabile alla causa…

QUI LAZIO

La tensione in casa Lazio è altissima. Dopo la gara persa all’Olimpico contro il Genoa, Felipe Anderson e Inzaghi hanno avuto un forte diverbio e addirittura sarebbe stato Lucas Leiva a fare da paciere, allontanando il tecnico con la forza, per evitare che i due venissero alle mani! Nel frattempo, Milinkovic-Savic e Lulic, scontata la squalifica, tornano disponibili e si riprendono la maglia da titolare: la loro assenza ha inciso tantissimo nella sconfitta casalinga di lunedì scorso contro il Genoa. Ballottaggio tra Caceres e Bastos con il primo favorito. In dubbio anche Wallace alle prese con una contusione alla tibia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Maurizio Sarri.

Ballottaggi: Mertens 60% – Zielinski 40%

Indisponibili: Ghoulam, Milik

Squalificati: –

Diffidati: Mario Rui, Jorginho

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Ballottaggi: Caceres 55% – Bastos 45%

Indisponibili: Di Gennaro, Wallace

Squalificati: –

Gli arbitri di Napoli – Lazio

In attesa del comunicato ufficiale della Lega di A.

Dove vedere il match in TV.

Napoli – Lazio sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky , sui canali Sky Sport 1 e Sky Super Calcio , e su Mediaset Premium ai canali Premium Sport e Premium Sport HD .