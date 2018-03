Napoli, il rinnovo di Sarri e la sfida Scudetto con la Juve a Radio Crc

De Laurentiis vuole convocare Sarri nelle prossime ore per parlare del futuro del tecnico nel Napoli

Opinionisti e giornalisti sono intervenuti a radio Crc, nella trasmissione Si gonfia la rete, per discutere del Napoli, dell’affascinante sfida Scudetto tra la squadra azzurra e la Juventus e del probabile prossimo rinnovo di Sarri con il club di Aurelio De Laurentiis.

Questi i loro pareri riportati da EuropaCalcio.it:

Claudio Onofri, allenatore: “Il rinnovo di Sarri è il primo passo per mantenere questo livello ed aumentarlo. Sarri e Giuntoli sono una coppia affiatata e il Napoli non può che ripartire da loro e ovviamente ci dovranno essere delle garanzie perché il nome di Sarri è appetito non solo in Italia, ma anche in Europa. Ballardini ha preparato il match col Napoli alla grande perché tutte quelle combinazioni degli azzurri sono state ridotte al minimo, ma poi le individualità fanno sempre la differenza, anche contro squadre organizzate ed ecco perché il Napoli ha avuto la meglio”.

Carlo Genta, giornalista: “A Balotelli si chiedeva continuità e c’è stato un periodo in cui non meritava la Nazionale, ma credo che sia sbagliato non convocarlo con l’Italia. Siamo di fronte ad una ricostruzione totale di una Nazionale e Insigne deve far parte del futuro dell’Italia che non ha i vari Ronaldo e Messi, ma starei attento anche all’anagrafe dei calciatori. Non si può ripartire dalla Nazionale che ha perso i Mondiali, ma da una base giovane e che garantisca un percorso di ricostruzione”.

Giorgio Sigon, giornalista: “Il pareggio della Juve con la Spal ha dato nuovo entusiasmo al Napoli, ma il campionato non era chiuso neppure prima. Al di là dello scontro diretto, il Napoli dovrà giocare col Milan e anche con la Fiorentina. Numeri alla mano, però, in trasferta gli azzurri rendono meglio e tenere alta l’attenzione in casa può essere la chiave vincente. Non credo affatto che il Napoli possa prendere sotto gamba gli impegni con le squadre meno blasonate, ma un po’ di attenzione, quella sì, sarà necessaria. Il Napoli dovrà buttare giù una strategia comune tra società, Giuntoli e Sarri. Vincere lo Scudetto vorrebbe dire tantisismo e sarebbe bellissimo, ma poi vincendo potrebbe perdere qualche giocatore in più e in tal doso c’è da capire cosa farà de Laurentiis con le offerte che arriveranno per gli azzurri”.

Beppe Accardi: “Sarri in Toscana credo abbia detto determinate cose che possono essere interpretate in modo diverso. Ha detto anche che il contratto è un falso problema e la mia sensazione è che il suo matrimonio con Napoli andrà avanti ancora per lungo tempo perché lui è innamorato di questa città e dei tifosi. Il gruppo azzurro è diventato forte, solido e sta crescendo sempre più, ma ogni squadra ha dei cicli e se Sarri si dovesse rendere conto che questo gruppo non potrà più dare ciò che sta dando adesso, sarà un problema. Non so se Sarri incontrerà De Laurentiis in questi giorni, ma come ha già dimostrato in passato, il presidente ha provato a mantenere i capisaldi di questa squadra. Riconosce a Sarri il suo valore anche dal punto di vista economico e questa la dice lunga. Se il Napoli è diventato un gruppo solido che può dare continuità al progetto, sono convinto che Sarri continuerà in azzurro e oggi i segnali sono talmente forti e positivi, che fossi un napoletano, non mi preoccuperei. Non sottovalutiamo la clausola rescissoria di 8 milioni perché è vero che gli inglesi hanno soldi da buttare, ma parliamo di una cifra alta”.

Carlo Laudisa, giornalista: “De Laurentiis vuole convocare Sarri nelle prossime ore per parlare del futuro del tecnico. L’allenatore non è abituato ad avere grandi campioni, ma a lavorare sul suo gioco. Squadre interessate a Sarri? Si parlava di Chelsea e Tottenham, ma realisticamente è presto per poter dire se in Europa si scatenerà un domino di cambi di panchine e che possano interessare anche Sarri. Non credo che l’allenatore del Napoli voglia cambiare aria, ma è saggio aspettare di vedere cosa succede in Europa e dai quarti di Champions in poi, si inizieranno a vedere i primi verdetti”.

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Hysaj, Sepe e Mario Rui: “Giocare con la Nazionale portoghese è sempre stato il sogno di Mario Rui e per questo la soddisfazione è tripla. L’infortunio dello scorso anno gli ha tolto molto, ma ha dimostrato col lavoro di essere un titolatissimo del Napoli e grazie alle prestazioni in azzurro ha raggiunto la Nazionale. Mario Rui è scaramantico e dice che non parteciperà ai Mondiali, ma sono certo che ci sarà. Ho grande fiducia in lui, ero convinto che potesse ambire alla Nazionale portoghese e ha compiuto un piccolo passo per il Mondiale. Fa piacere sapere della stima di Sarri per Sepe che ha dimostrato di essere un portiere da Napoli. Rispettiamo le esigenze del club di trovare un altro portiere, ma il Napoli dovrà rispettare anche le nostre perché disputare un alto anno come questo significherebbe non essere protagonista. Chiederemo di andar via se Sepe non giocherà con continuità anche perché credo che il ragazzo sia pronto anche per fare il titolare a Napoli. Ci lusinga sapere che Sarri vorrebbe vedere ancora Sepe in azzurro, ma lui vuole giocare. Mario Rui non ha paura della concorrenza, la accetta ben volentieri ed è giusto che una squadra come il Napoli abbia 22 titolari. La valutazione di Hysaj è destina a a salire perché è giovane e gioca in un ruolo in cui c’è poco di meglio. In passato è stato chiesto da squadre importanti, ma ha scelto di restare a Napoli e il da farsi lo si vedrà a fine stagione. Nello spogliatoio si respira aria tranquilla perché adesso gli azzurri inseguono e non hanno nulla da perdere. Il Milan è la squadra più in forma del campionato e mi auguro possa raggiungere il quarto posto. Voglio un gran bene a Gattuso che è un grande uomo e un grande allenatore e il Milan può essere un arbitro importante per la corsa Scudetto”.

Ciro Venerato, giornalista: “De Laurentiis avrà un contatto diretto con Sarri prima di andare a Los Angeles. Ieri sera non c’è stato nessun incontro e al momento neppure: Pellegrini e Sarri non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte della società. Sarri in questa fase della stagione non firmerà nessun rinnovo e per evitare un rifiuto, De Laurentiis potrebbe anche solo chiamare il tecnico per poi incontrarlo al rientro da Los Angeles. La clausola di Sarri scade il 31 maggio per cui c’è tutto il tempo per vedersi a fine campionato. Sia la proprietà che l’allenatore non vogliono rompere gli equilibri per tenere sereno lo spogliatoio. Non mi risultano accelerazioni del Napoli per Rui Patricio, né un interessamento per Sirigu. Al momento il Napoli sta lavorando soprattutto su Leno.Napoli e Bologna si sono sentiti pochi giorni fa per Verdi: il club azzurro sa che c’è una concorrente, non conosce il nome e io immagino sia l’Inter. C’è da superare il problema dei diritti di immagini ed è da definire il costo della clausola d’uscita del calciatore”.

Marcello Carli, dirigente sportivo: “Il Napoli per vincere il campionato deve conquistare almeno 96 punti e parliamo di numeri assurdi per cui va vissuta ogni giornata. La squadra azzurra ha dimostrato fin qui di potercela fare e nessuno può sapere come finirà questa stagione. Se il Napoli avesse fatto il famoso turnover non credo che avrebbe conquistato gli stessi punti che ha oggi in classifica. Napoli e Juve hanno caratteristiche totalmente diverse, sono entrambe straordinarie e nessuno può sapere come finirà questo campionato e forse a Torino avremo una prima risposta. Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, ha tutto per arrivare fino alla fine, ha un ottimo allenatore e sarebbe un bel messaggio per il calcio. Sarri ha capito che nel calcio si deve sempre osare e si può anche non vincere, ma la personalità deve venire sempre al primo posto”.