Napoli – Genoa 1-0: cronaca,tabellino e interviste

Napoli – Genoa, 29ª giornata Serie A 2017/2018. La cronaca, il tabellino formazioni ufficiali, le pagelle, e le interviste post gara ai due allenatori e ai principali protagonisti del match.

Napoli – Genoa è il posticipo che chiude la 28ª giornata del Campionato italiano di Serie A TIM, ed. 2017/2018. Arbitra il Sig. Fabrizio Pasqua della Sez. AIA di Tivoli.

Presentazione dell’incontro

Il Napoli (un punto nelle ultime due partite…) se davvero vuole credere al sogno scudetto deve assolutamente centrare la vittoria, profittando così dello stop della Juventus al Paolo Mazza di Ferrara dove, una gagliarda Spal, obbliga al pari i bianconeri Campioni d’Italia. Una evetuale vittoria consentirebbe agli uomini di Sarri di portarsi a -2 e tenere apertissimo il discorso scudetto. Ma prima bisogna superare l’ostacolo Genoa. I ragazzi guidati da Ballardini sono reduci dalla sconfitta interna contro il Milan al 94′ e sono distanti 5 punti dalla zona retrocessione. I rossoblu proveranno a fare punti buoni per raggiungere la salvezza in prima possibile.

Per il Napoli serve la spinta dei circa 30.000 sostenitori che affolleranno le gradinate dello stadio San Paolo . Sono invece 437 i tifosi genoani che assisteranno al match nel settore ospiti (Nisida A).

LA CRONACA DEL MATCH: I TEMPO

Bun primo tempo per entrambe le formazioni. Genoa bene per i primi 30′ poi esce il Napoli con il suo palleggio e obbliga i rossoblu alla difensiva. Grande combinazione tra Mario Rui ed Insigne al 40′, ma Rosi fa buona guardia ed evita che la palla arrivi nella zona di Zielinski, posizionato al vertice dell’area. Al 20′ problemi fisici per Capitan Hamsik che è costretto ad abbandonare: entra Piotr Zielinski. Brido al 34′ in area Napoli e Genoa vcino al vantaggio. Da calcio d’angolo Spolli msnda la sfera di un soffio alla sinistra di Reina, dando la sensazione del goal!

Il Napoli a questo punto si sveglia. Inizia a giocare e a produrre gioco chiudendo gli ospite nella loro metà campo. 37′ Zielinski ci prova dalla distanza: la sfera è alta sulla traversa. 40′ Allan si divora un goal Tre minuti dopo Insigne disegna una parabola perfetta per la da pochi passi da Perin! Al 43′ Insigne disegna una parabola perfetta per Callejon, Zukanovic interviene in tuffo e manda in angolo. Arriviamo al 44′: su azione di calcio d’angolo Insigne di testa anticipa tutti e colpisce di testa. La palla sbatte contro il palo! Dopo un minuto di recupero Pasqua manda le squdre negli spogliatoi.

CRONACA DEL MATCH: II TEMPO.

Inizia bene la ripresa il Napoli entrato in campo motivato a trovare il vantaggio.6′ Napoli gvicinissimo al goal. Dalla distanza tiro a giro di Mertens che sbatte sul palo a Perin battuto! E’ il 14esimo palo dei partenopei in campionato! Al’lottavo minuto Mertens in azione insistita entra in area e prova un lob: la palla esce di un niente. 20′ ripartenza genoa: Taarabt ci prova Reina in due tempi para. Che pericolo per il Napoli. Napoli in vantaggio al 72′ Calcio d’angolo di Callejon e di testa Raul Albiol insacca alle spalle Perin! Lo spagnolo non segnava in Serie A dal 16 gennaio del 2016! E’ il suo terzo gol in Italia! Il San Paolo è una bolgia!

Il Napoli trova praterie davanti a sè. All’83’ Insigne gira al centro ma Callejon e Milik si disturbano a vicenda e nessuno dei due arriva al tiro. Il Genoa è troppo sbilanciato in avanti: Milik ha campo e se lo prende tutto, troppo frettolosamente però serve Insigne. Il tiro del napoletano è troppo debole: Biraschi salva sulla linea! Dopo tre minuti di recupero decisi da Pasqua arriva il triplice ischio che sancisce il risultato finale.

Napoli batte Genoa 1 a 0. Gli azzurri si portano a -2 dalla Juventus. Missione compiuta dunque per gli azzurri che restano agganciati al sogno scudetto… Buon prestazione del Genoa soprattutto nel primo tempo.

IL TABELLINO

NAPOLI – GENOA 1 – 0

(primo tempo 0 – 0)

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik (dal 20′ Zielinski); Callejon (dall’85’ Rog), Mertens (dall’82’ Milik), Insigne. All.: Maurizio Sarri.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi (dal 77′ Rossi), Lazovic (dal 61′ Taarabt), Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev (dal 66′ Rigoni), Galabinov. All.: Davide Ballardini.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 72′ Albiol (N)

Ammoniti: Laxalt, Zielinski, Rosi,

Espulsi: –

Calci d’angolo: 7 a 3 Napoli

Possesso palla: 67% Napoli – 33% Genoa

Recupero: 1′ p.t. – 3′ s.t.

LE INTERVISTE

RAUL ALBIOL ( difensore NAPOLI)

Raul Albiol, difensore centrale del Napoli autore del goal partita che ha deciso questo Napoli – Genoa ha rilasCiato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport.

Ecco le parole del forte difensore spagnolo:

“Adesso le ultime giornate sono sempre difficili, sono felice per la vittoria e continuare fino alla fine. Mancano tante partite ma sono felice per il gol e sopratutto per la vittoria della squadra, era una partita difficile e tosta. Juve? Noi vogliamo provare fino alla fine con la possibilità di vincere, conosciamo la sua forza e continuiamo a lavorare tanto per competere con loro. Mancano nove partite, compresa quella contro la loro”.

SULLO SCUDETTO

“Come si vince lo Scudetto? Vincendo nove partite, è l’unica possibilità che abbiamo! Andiamo a Sassuolo, loro si giocheranno la salvezza, e sarà difficile. Continuano piano, lavorando. Dove migliorare? Dobbiamo continuare quello che stiamo facendo, ogni anno miglioriamo. La Juve vince da sei anni il campionato, per continuare con loro bisogna fare tantissime vittoria e tantissimi punti, siamo l’unica squadra che sta competendo con loro, e questo dimostra il gran lavoro fatto in questi tre anni!”.

DAVIDE BALLARDINI (Allenatore GENOA)

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico rossoblu:

“Il Genoa ha fatto una buona partita e ad occasioni non siamo molto indietro rispetto al Napoli. Ho visto un buon Genoa contro una squadra fortissima, non incontreremo sempre il Napoli o il Milan. Stasera non ho visto un Napoli così brillante e tonico, penso che questo sia dovuto anche al nostro atteggiamento. Da spettatore vedo sempre un Napoli padrone, brillante e tonico, oggi non l’ho visto. Può essere che sia stato il momento e magari la vittoria li alleggerirà per il futuro”.

SU ROSSI

“Rossi? Tutti noi speriamo che Giuseppe intanto riesca a stare bene ed allenarsi con continuità, adesso lui sono due settimane che si allena con la squadra, quindi non diciamo niente e andiamo avanti ma è un giocatore che è un piacere vederlo giocare”.

SUL DUELLO TRA JUVENTUS E NAPOLI

“Napoli e Juventus sono due squadre completamente opposte, ma ho paura che la forza, la personalità, l’ambiente, la continuità e l’abitudine della juve alla fine avrà la meglio.”

MURIZIO SARRI (Allenatore NAPOLI)

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Premium Sport nel post partita di Napoli – Genoa (1-0). Ecco le parole del tecnico napoletano:

“Siamo nettamente sopra di quello dove pensavamo di essere. Era una partita importante, venivamo da due partite non vinte, ma la nostra prestazione a San Siro è stata molto sottovalutata. Il Genoa è una delle tre-quattro squadre d’Europa che ha preso meno gol in trasferta, era palese che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo trovato una squadra chiusa, e quando è chiusa e bassa si difende benissimo. La palla ferma era veramente una delle poche soluzioni.

SULLA LOTTA SCUDETTO

“Due punti dalla Juve? Il messaggio è che stiamo facendo bene, negli anni scorsi la Juve a quest’ora aveva praticamente già vinto. Dobbiamo continuare, le gare nel finale di stagione saranno spesso come quelle di stasera, sarà difficilissimo.

SULLA GARA

“Difficoltà ad entrare in area? Non è semplice, quando lo abbiamo fatto abbiamo raccolto frutti, lo potevamo fare di più ma la sensazione da bordo campo è che non fosse cosi semplice. Questa è una partita in cui occorreva pazienza, sbagliando qualcosa nelle distribuzioni poteva ripartire in maniera pericolosa, ne abbiamo parlato per tutta la settimana”.

SUL NAPOLI

“Napoli padrone del suo destino? E’ difficile dirlo, se fosse per me andiamo fino al palazzo a prendere il potere, ma sapete tutti benissimo che non è cosi semplice. Vediamo di andare più avanti possibile e di fare il meglio possibile.

GIOCARE DOPO LA JUVENTUS…

“Aver giocato dopo la Juve una spinta in più? E’ un eufemismo, veniamo dopo la Juve per nove volte di seguito. Stavolta ci è andata bene? Beh, se questa volta ci è andata bene vuol dire che l’altro 90% delle volte ci è andata male”.



SU HAMSIK

“Hamsik? Ha avuto un problema ad un flessore. Muscolare? Si, dipenderà dall’entità, per lui la sosta capita nel momento giusto. Quando si parla di sosta è assolutamente relativa, con dieci-dodici giocatori in giro per il mondo. Per noi si, ma per i giocatori diventa ancora più stancante, a volte cambiano continente, sono spostamenti faticosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA