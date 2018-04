Napoli – Chievo 2-1: cronaca, tabellino e interviste

Napoli – Chievo, la cronaca, le formazioni il tabellino e le interviste ai principali protagonisti del match. Il tabellino della sfida in programma domenica 8 aprile alle ore 15.oo

Napoli – Chievo, incontro valido per la 31a giornata del campionato di Serie A.,ed. 2017/2018. Inizio del match alle ore 15 davanti a circa 40.000 spettaori. Arbitra il’incontro il Sig. Manganiello.

PRESENTAZIONE DELLA GARA

Anche se tra le polemiche la Juventus chiama, tocca al Napoli oggi rispondere. La vittoria ottenuta dai bianconeri a Benevento e che da queste parti ha suscitato tante polemiche, ha portato a sette punti il gap tra gli uomini di Allegri e quelli di Sarri, impegnati oggi al San Paolo contro il Chievo. Tuttavia, una sfida da vincere per Hamsik e compagni, chiamati a fare bottino pieno per riportarsi a quattro punti dalla Juventus a sette giornate dalla fine.

Insomma, è’quasi un testacoda al San Paolo viste le posizioni delle due squadre in classifica. Da una parte ci sono i campani che nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in casa del Sassuolo e in classifica sono scivolati a quattro punti di distanza dalla Juve. Dall’altra parte la compagine di Maran che, nel recupero di mercoledì, ha pareggiato in casa col Sassuolo nel recupero di mercoledì subendo la rete all’ultimo secondo.

CRONACA DEL MATCH – PRIMO TEMPO

Inizia bene il Napoli che al 1′ con Allan vince due rimpalli, Mertens gira per l’accorrente Hamsik ma il direttore di gara ferma tutto per posizione irregolare. ′ Ancora Napoli un minuto dopo stavolta con Hamsik e Mertens che combinano nello stretto: palla in area è per Insigne, ma Tomovic è bravo ad anticiare e ad allontana il pericolo. Al 3′ Callejon gioca veloce per Mertens, Dries innesca Insigne che la allarga nuovamente per Josè: la difesa gialloblu si rifugia in angolo. Al minuto 11 Hamsik apparecchia per Insigne un filtrante dei suoi. Il numero 24 tenta di andare via a De Paoli, il quale lo stende e si becca il primo cartellino giallo del match. Grande occasione da rete per gli azzurri al 15′. Allan ruba palla a Giaccherini, gioco allargato sulla sinistra con Insigne che mette una palla ghiotta sul secondo palo: salta Mertens ma ci arriva Callejon di piatto destro, non trovando però la porta.

Dopo un periodo di “riposo” azzurri ancora pericolosi al 29′ Il Napoli rialza il ritmo e sfonda in area con il Capitano: il centrocampista slovacco nell’occasione sceglie l’assist piuttosto che la conclusione,ma viene chiuso dalla difesa clivense. Al 33′ Insigne serve Mario Rui: il portoghese mette a sedere De Paoli e passa la sfera ad Hamsik: la conclusione del Capitano si spegne sulla rete esterna!

Il primo tiro del Chievo verso i pali di Reina arriva al minuto 37: Giaccherini stoppa e porta palla verso il limite dell’area, poi però strozza il tiro. Fischi dal San Paolo per l’ex di turno. Senza recupero, Manganiello manda le squadre negli spogliatoi. Dopo 45′ solo 0 a 0 al San Poalo!

COMMENTO AI PRIMI 45′

Inosmma. Il Napoli ha fatto la partita, il Chievo invece si è disimpegnato quasi esclusivamente nella fase difensiva, cercando di evitare guai seri. Per i padroni di casa sugli scudi Lorenzo Insigne,brillante fisicamente e capace di creare sempre la superiorità numerica e autore di una prestazione al momento più che discreta. Tra le fila del Chievo da segnalare Nenad Tomovic, un autentico baluardo difensivo difficile da superare oggi.

CRONACA DEL MATCH – SECONDO TEMPO

Si riparte e il copione non cambia. Napoli avanti alla ricerca del goal, Chievo arroccato in difesa.

47′ Allan allarga per Hysaj, il terzino disegna un tracciante profondo che attraversa l’area e raggiunge la zona di Lorenzo Insigne. Il numero 24 calcia malamente, sprecando l’occasione migliore della partita.

51′ rigore Per il Napoli. Mertens dal dischetto si fa ipnotizzare da

Sorrentino che para!

73′ GOL DEL CHIEVO! Koulibaly in costruzione sbaglia la misura del passaggio per Tonelli, Giaccherini ne approfitta e la palla finisce a Stepinski che, con una gran botta, buca Reina.

89′ GOL DEL NAPOLI! – Milik, di testa, su cross di Insigne batte Sorrentino e ritorna al gol. 1 a 1, il San Paolo può esplodere!

90′ Solo tre minuti di recupero concessi dall’arbitro. In tre minuti il Napoli si gioca tutto.

90+3′ GOL DEL NAPOLI!! – Corner di Callejon, sfiora Milik, controllo e destro vincente da centro area di Amadou Diawara! Che festeggia facendo 100 metri di campo fino alla bandierina opposta, quella di Reina per un gesto liberatorio che la dice lunga sul suo periodo.. Il San Paolo è una bolgia e finalmente può fare festa!

Il Napoli vince al fotofinish una partita che sembrava persa: tanto cuore, cross e una vittoria arrivata proprio sul rush finale. Napoli

COMMENTO ALLA PARTITA

Dall’Inferno al Paradiso, il Napoli riesce ad agguantare una vittoria insperata a 2 minuti dalla fine del tempo regolamentare! Milik e il discusso Diawara regalano i tre punti che le consentono di proseguire l’inseguimento. La scossa arriva proprio quando il Napoli veniva fischiato e De Laurentiis contestato dalla torcida azzurra che si è arresa troppo presto. Queste Sono cose che devono far riflettere. Tifosi, squadra, opinione pubblica ma soprattutto il Presidente. I fatti di Benevento possono incidere su tutti, anche su chi segue con passione la squadra in casa e fuori. A perdere una volta tanto sono loro le Curve che mai dovrebbero fischiare chi lotta contro i muri… Per quel che riguarda la pura cronaca una partita dominata dai partenopei era praticamente persa per un rigore calciato male da Mertens e un’uscita sbagliata di Koulibaly che serve un… ex compagno di squadra. Poi il cuore e la testa di Milik e il destro di Amadou Diawara, forse fino a quel momento il peggiore in campo, rimettono le cose nel verso giusto. Il Pianto e la Gioia prendono forma nel vero tifoso napoletano. In fondo alla fine, la Juve è sempre lì, come i sogni…

IL TABELLINO

NAPOLI – CHIEVO 2 – 1

(primo tempo 0 – 0)

Napoli (4-3-3): Reina Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan (dal 70′ Zielinski), Diawara, Hamsik (dal 64′ Milik); Callejon, Mertens (dal 93′ Rog), Insigne. All.: Maurizio Sarri.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino, Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi, Rigoni, Radovanovic, Bastien, Giaccherini (dall’82’ Leris), Inglese, Meggiorini (dal 53′ Step inski). All.: Rolando Maran.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 73′ Stepinski (C), 89′ Milik (N), 90+3′ Diawara (N)

Ammoniti: Depaoli, Mario Rui,Giaccherini, Inglese, Insigne

Espulsi:

Calci d’angolo: 6 a 0 per il Napoli

Possesso Palla: 71% Napoli – 29%

Recupero: 0′ p.t. – 3′ s.t.

LE INTERVISTE

ROLANDO MARAN (All. Chievo Verona)

L’allenatore del Chievo Rolando Maran Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la rocambolesca sconfitta sul difficile terreno del San Paolo:

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, purtroppo nei secondi finali, oltre al pareggio subìto, è arrivata questa ulteriore beffa che ci amareggia molto. Abbiamo concesso relativamente poco al Napoli, ma è un periodo che ci gira così: veniamo bastonati al primo errore e non riusciamo a portare a casa il risultato. Ci siamo difesi bene, con ordine e in occasione del calcio d’angolo del 2 a 1 probabilmente c’era un fallo a nostro favore che avrebbe di fatto chiuso la partita. Ma i ragazzi hanno comunque fatto una grande partita, si sono sacrificati: nel finale ci siamo schiacciati un po’ e lì abbiamo commesso un errore, ma dobbiamo anche considerare la forza dei nostri avversari, che nel finale hanno spinto molto. Non ho nulla da rimproverare ai miei. Sul 2° gol c’era un fallo per noi, ma il calcio è anche questo”.

AMADOU DIAWARA (Centrocampista Napoli)

Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, ha analizzato in Mixed Zone su Radio Kiss Kiss Italia la vittoria sul Chievo:

“E’ stata una gara molto difficile, abbiamo sofferto, ma è venuta la vittoria. Era l’unico tiro che potessi fare, avevo l’avversario che mi arrivava contro. La partita si era messa male all’inizio, nonostante avessimo creato tante occasioni. Siamo stati sfortunati ultimamente, ma stiamo migliorando. E’ stato molto importante per me questo gol, oltre che per la squadra. Vogliamo arrivare fino in fondo, non vogliamo mollare”.

Sempre Diawara stavolta da Mediaset Premium.

Amadou Diawara, centrocampista del Napoli e match-winner contro il Chievo all’ultimissimo minuto, è intervenuto al microfono di Premium Sport.

E’ il suo giorno ed è giusto dargli lo spazio che si merita. Dopo sei mesi di anonimato e una prestazione insufficiente, è lui che regala tre punti al Napoli e ai tifosi la possibilità di poter continuare a sperare.

“E’ stato un gol importantissimo per la squadra e per me, il mio primo in Serie A e sono molto contento per questo. Dedico la rete a mia madre, che è morta un anno prima che io venissi in Italia. Siamo stati sfortunati nel primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a realizzarle. Stiamo lavorando bene e speriamo di segnare di più”.

SUL NUMERO DI MAGLIA

“Numero 42? Sì, è per Yaya Touré. Spero di arrivare ai suoi livelli un giorno, lavoro per questo. Decide il mister chi mettere in campo, io lavoro tanto e mi metto a sua disposizione. Ringrazio ogni volta che mi mette in campo, provo a dimostrare quello che valgo. Scudetto? E’ ancora lunga, bisogna vincere fino alla fine”.

SUL GOAL E QUELLO CHE E’ SUCCESSO DOPO…

“Se ci sentivamo spacciati? Noi lottiamo su ogni pallone, speriamo sempre di vincere. Non avevo mai immaginato il mio primo gol in Serie A così. Ma io ho molta fiducia in me stesso e ho calciato. Mi hanno fatto i complimenti tutti i compagni, il mister, il direttore e tutto lo staff. Siamo tutti molto contenti. Se offrirò una cena? Porterò una torta nello spogliatoio”.

ARKADIUSZ MILIK (Attaccante Napoli)

Arkadiusz Mililk torna al gol otto mesi dopo l’ultima volta. L’attaccante del Napoli, dopo la vittoria con il Chievo, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport.

Ecco le parole del ritrovato attaccante polacco:



“Sono molto felice. Ho passato sei brutti mesi con l’infortunio, ora sono pronto per giocare e sono contento per questa vittoria. Dopo il mio gol ci abbiamo creduto di più. Era veramente una partita dura. All’inizio non abbiamo creato tantissime occasioni, poi nella ripresa sì. Abbiamo fatto di tutto per vincere, siamo felici e adesso guardiamo alle prossime partite. I tifosi sono sempre con noi, questa è una cosa buonissima. Ora pensiamo ad allenarci duro per le prossime partite”.

GOAL CON DEDICA…

“Il Gol? Lo dedico alla mia ragazza, che è stata sempre con me in questi momenti duri dell’ultimo anno”.

