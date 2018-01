Ceferin: “Un club italiano ha 103 giocatori sotto contratto”

Alekxander Ceferin: “Regola i prestiti dei giocatori. I club più ricchi possono comprare tutti, cosa che indebolisce le altre squadre. Decideremo di limitare il numero di prestiti o vietarli. E poi, c’è l’aberrazione del numero di giocatori sotto contratto. Ad esempio, un club italiano ha 103! Anche qui possiamo impostare dei limiti”

Uno stralcio delle asserzioni in una intervista rilasciata da Aleksander Ceferin, a la Tribune de Geneve del 18 gennaio 2018, presidente UEFA succeduto a Platini, uno stile gestionale discreto che contrasta con quello del suo predecessore, Michel Platini. Questo non gli impedisce di voler agire contro le disuguaglianze.

Ceferin: “Essere un avvocato penalista in Slovenia o il presidente UEFA è un altro livello. Se parli quando hai qualcosa da dire, è meglio per tutti. Quando è necessario, apparirò.”

È possibile implementare una visione a lungo termine nel calcio?

Ceferin: “Per attuare tale strategia, sono necessari due mandati. Ma dobbiamo iniziare bene. Abbiamo già fatto molte riforme e continueremo. Stiamo anche preparando un documento strategico molto importante per il futuro. Perché, e questo potrebbe sorprenderti, la UEFA non ha avuto una strategia concreta in passato.”

Ceferin: “Quando pensiamo alla UEFA o alla FIFA, spesso pensiamo ai soldi

..in effetti, le persone credono che si tratti solo del denaro, che si mette le tasche. Questa non è la realtà. Se l’Unione europea funziona come l’UEFA, le persone vivrebbero molto meglio. Diamo l’85% delle nostre entrate alle federazioni. Cosa puoi fare di più? I casi che sono scoppiati tre o quattro anni fa ci hanno ferito molto. La gente pensa che tutti siano corrotti. Questo non è il caso.”

Secondo te, il calcio è cambiato. Qual è la più grande differenza?

Ceferin: “Tutti i potenti leader se ne sono andati. Non puoi comportarti come se l’organizzazione fosse tua. Non puoi assumere tuo cugino e pagarlo milioni. In passato ero un avvocato penalista, quindi so che in questo mondo, ora, tutto finisce per essere conosciuto. I leader coinvolti nel business non lo capivano. L’unico percorso possibile è quello della legalità. Niente può uscire, se non esiste nulla di riprovevole.”

Qual è il problema più importante del calcio moderno?

Ceferin: “L’equilibrio competitivo tra le squadre. È necessario a tutti i costi mantenere la situazione attuale in cui ogni squadra può partecipare alle competizioni. Il sogno deve rimanere vivo.”

Come limitare gli squilibri? Controllando i salari?

Ceferin: “Questo è quello che ci viene chiesto. Ma un classico “salary cap”, come esiste in Nord America, non è compatibile con le leggi europee. Quando i politici richiedono un’azione, non è altro che dichiarazioni populiste. Siamo spinti ad agire e quando lo facciamo, ci viene detto che è impossibile. Dobbiamo andare avanti senza aiuto politico.”

Cioè?

Ceferin: “Immaginiamo una “tassa di lusso”. Il suo principio? Se un club spende più del necessario, pagherà una tassa sulla differenza. Questa non è una tassa per il governo, ma per la UEFA. Dobbiamo ancora decidere come redistribuire questo denaro”.

Ci sono altre misure?

Ceferin: “Regola i prestiti dei giocatori. I club più ricchi possono comprare tutti, cosa che indebolisce le altre squadre. Decideremo di limitare il numero di prestiti o vietarli. E poi, c’è l’aberrazione del numero di giocatori sotto contratto. Ad esempio, un club italiano ha 103! Anche qui possiamo impostare dei limiti.”

Ceferin: “Sarà diffcile per passare al contrario. Vi assicuro che tutti vogliono una regolamentazione: i fan, i media e persino i club. Se questi tre gruppi lo vogliono, anche i politici lo vogliono. Non perché si deve, ma perché è populaire. Et grandi club come PSG, Real Madrid o Manchester City? Non voglio fare nomi, ma alcuni molto grandi club venuti a Nyon. Mi hanno detto: “Non possiamo dirlo pubblicamente, ma per favore, fai qualcosa. Perché stiamo uccidendo il calcio “. Tuttavia, è chiaro che se agiremo a livello europeo, i campionati dovranno seguire l’esempio. È questa la fine del business? No, il calcio rimarrà un business.”

Ceferin: “Ma dobbiamo evitare l’allargamento del divario. I nostri esperti del fair play finanziario stimano che nel 2020, se continuerà così oggi, cinque club europei presenteranno un budget annuale di oltre un miliardo di euro. Per me sarebbe un disastro.

Quando verranno applicate queste misure?

Ceferin: “Alcuni di loro, forse dalla prossima stagione. Il mondo degli agenti è un altro cancro del calcio … Sono d’accordo, la situazione è caotico. Tutti possono essere un agente. È una giungla senza regole, dove ci sono soldi sporchi e commissioni estremamente alte … Fa paura vedere alcune persone intascare $ 20 milioni per una riunione di mezz’ora. Ma è compito della FIFA regolare questa attività”

la FIFA ha in programma di agire?

Ceferin: “Ci sono progetti. È necessario stabilire dei limiti, in particolare per quanto riguarda la percentuale di commissioni. Anche i grandi club ora si lamentano degli agenti. Perché arrivano ai negoziati e dicono: “Paghi tanto, altrimenti il xx giocatore guarderà altrove“.

Oppure, richiedono che i club comprare altri giocatori e pagare una commissione per la groupe.Concrètement che si chiede?

Ceferin: “Ci vogliono almeno controllare chi sono gli agenti per prevenire i criminali. Potremmo reintrodurre un sistema di licenze. Ma non sono ingenuo: se le persone stanno dietro ai titolari delle licenze, non saremo in grado di controllarle”.

Cefarin alludeva alla Juventus?

Ecco i migliori giocatori che il club bianconero ha dato in prestito: l’ultimo talento è Kean, ma la lista è lunghissima...fonte TuttoSport del 4 settembre 2017

Audero 1997 (Venezia),Caldara 1994 (Atalanta),Cerri 1996 (Perugia),Clemenza 1997 (Ascoli),Del Fabro 1995 (Novara),Del Sole 1998 (Pescara)Kean 2000 (Verona)Lirola 1997 (Sassuolo)Macek 1997 Cremonese)Mandragora 1997 (Crotone)Orsolini 1997 (Atalanta)Rogerio 1998 (Sassuolo)Spinazzola 1993 (Atalanta)Tello 1996 (Bari)Vitale 1997 (Spal)

Questa la lista completa: https://www.transfermarkt.it/juventus-fc/leihspieler/verein/506#ausgeliehen

