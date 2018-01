Napoli, Cassano vs Cassanate

Antonio Cassano: “E chi lo dice? Sarri fa giocare bene una squadra di ottimi giocatori, ma gestire i campioni e fare i risultati come fanno Allegri, Mourinho, Ancelotti, Capello e Guardiola è molto più complicato”

Cassano e le inaspettate dichiarazioni sul trainer Sarri

Antonio Cassano ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport, le sue asserzioni , evidenziate da europacalcio.it:

Cassano, è ancora un giocatore o si considera un ex

Cassano: “Fondamentalmente sono un calciatore perché mi alleno ogni giorno, ma non ho richieste soddisfacenti. Tutti pensano che abbia smesso e che non ce la faccia più. Beh, non è vero, lavoro più ora di prima e, se arrivasse l’opportunità che mi fa felice, sarei pronto”.

Quante squadre l’hanno cercata in questo periodo

Cassano: “Prima del Verona, nel gennaio 2017, potevo andare al Crotone. Dopo la parentesi all’Hellas ho avuto proposte da una formazione francese e da una belga”.

Perché a Verona non è scattata la scintilla

Cassano: Il fisico non c’entra e i dati durante la preparazione erano ottimi. A 35 anni, dopo tutto quello che ho fatto in vita mia, non me la sono però sentita di andare a lottare per evitare la Serie B».

Se ripensa alle sue cassanate quali vorrebbe non aver fatto

Cassano: “La più terribile è stata quella con il presidente della Sampdoria, Garrone. Se potessi pagherei tanti soldi per eliminarla perché tra noi c’era un rapporto di grande amore. Da padre a figlio. Come spesso è successo, quella volta ho sbagliato io“.

Quali altre ricorda

Cassano: “Quelle al Real Madrid. Era l’epoca dei Galacticos e io avevo sei anni e mezzo di contratto, ma ci sono rimasto solo diciotto mesi perché sono finito fuori rosa e ogni venerdì prendevo un volo privato per tornare a Roma: mangiavo come un cane e non dormivo la notte. Facevo una vita di m..”.

Alla Roma qual è stata la cassanata più terribile

Cassano: “Sono arrivato a 18-19 anni in una grande metropoli e ne combinavo una al giorno. Bisognerebbe scrivere tre libri per riassumerle tutte… Capello l’ho fatto impazzire e mi dispiace: il 99% delle volte quando si arrabbiava con me aveva ragione”.

Un pronostico da futuro Ds, chi vincerà lo scudetto

Cassano: “Ancora la Juve. Facilmente. E’ di un altro livello: la squadra e la struttura della società sono super e in panchina c’è uno troppo più forte degli altri. Ogni tanto Allegri lo sento con piacere e con affetto”

Che succede a Dybala

Cassano:”E’ un ottimo calciatore, ma non un campione. Lo scorso anno quando era sulla cresta dell’onda è stato paragonato a Messi e io… ridevo. Non scherziamo neppure, per favore: Leo è un’altra cosa”.

Quello di Sarri è il miglior calcio d’Italia

Cassano: “E chi lo dice? Sarri fa giocare bene una squadra di ottimi giocatori, ma gestire i campioni e fare i risultati come fanno Allegri, Mourinho, Ancelotti, Capello e Guardiola è molto più complicato”.

Le sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri

Cassano: “No”.

Se Coutinho è costato 160 milioni, quanto vale Insigne

Cassano: “Voglio tanto bene a e ho cresciuto Coutinho all’Inter, ma con questi prezzi il calcio è andato fuori giri. Se Coutinho, che non è un campione, è stato pagato 160 milioni, Messi deve costarne 600 e Cristiano Ronaldo 400. Lorenzo? Almeno 100-110 milioni li vale tutti».

Tra lei e Balotelli si è rotto qualcosa

Cassano: “No non ho rotto niente. La scorsa estate a Verona in ritiro mi è venuto vicino Pazzini e mi ha detto che c’era al telefono una persona che mi voleva. “Sono Mario, vedo che parli bene di me. Grazie tante” ha iniziato. “Chi c… sei? Io ho detto la verità, ovvero che sei un ottimo giocatore. Se ti vuoi offendere, offenditi pure” gli ho risposto. Io dico sempre la verità e non cambio”,.