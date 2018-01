Napoli – Atalanta, Coppa Italia: le probabili formazioni

Napoli – Atalanta, match valido per garantire l’accesso alle semifinali delle Coppa Italia-Tim CUP ed. 2017/2018 si giocha stasera 2 gennaio 2018 con fischio d’inizio alle 20.45 allo Stadio San Paolo.

QUI NAPOLI

Maurizio Sarri fa rifiatare diversi titolari, dando spazio alle seconde linee. In porta dunque il napoletano Sepe, in difesa spazio a Chiriches, riposano Albiol e Hysaj. A centrocampo dentro Rog, mentre per il ruolo di regista Diawara si riprende la maglia da titolare. Davanti confermato Mertens, potrebbe rifiatare Insigne. con Zielinski ancora una volta esterno alto nel tridente.

QUI ATALANTA

I bergamaschi guidati da gasperini, reduci dalla bruciante sconfitta in campionato contro il Cagliari ritrovano titolari Berisha, Caldara e Cristante. Sulla fascia destra è probabile l’inserimento di Castagne, mentre dall’altro lato potrebbe vedersi Gosens al posto di Spinazzola. In attacco Petagna è recuperato, ma non è al meglio: spazio al tandem ‘leggero’ composto da Ilicic e Gomez. Assente per squalifica Kurtic. Un avvertimento al Napoli: la Dea scende in Campania con l’intento di passare il turno…

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco dunque le probabili formazioni di napoli – Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski. All. Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.

GLI ARBITRI DI COPPA

A dirigere il quarto di finale di Coppa Italia Napoli – Atalanta, in programma stasera allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, è stato designato Piero Giacomelli di Trieste. Assistenti Dobosz e Del Giovane. Quarto uomo Abbattista. Al Var c’è Damato mentre all’AVAR, Posado.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

La sfida fra Napoli – Atalanta sarà trasmessa in Tv su Rai Uno e visibile a tutti anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

LA RADIOCRONACA.

Per chi non potesse seguire la gara in Tv o in streaming potrà collegarsi con Radio Rai Uno che trasmetterà l’evento a partire dalle ore 20:45.

Tuttavia, per i tifosi napoletani, Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia a reti unificate seguiranno l’evento come di consueto, essendo le Radio Ufficiali del Calcio Napoli. Collegamento a partire dalle ore 20.00. La radiocronaca è affidata come sempre alla coppia Carmine Martino e Paolo Del Genio.