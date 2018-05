Milan – Verona 4-1, gialloblù retrocessi: subito Calhanoglu, poi Cutrone, chiude Abate

Milan – Verona, cronaca e tabellino

Prove generali per il Milan in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì ma punti importanti in chiave europea per i rossoneri contro l’Hellas Verona, praticamente retrocessa ma all’andata capace di vincere 3-0 contro la squadra di Gattuso.

Partita subito veloce, Hellas vivace e ordinato che prova a ripartire anche se le prime due occasioni sono per Cutrone, un tiro e un colpo di testa respinti da Silvestri, uno dei tanti cambi nel consueto undici iniziale del mister Fabio Pecchia. Al 10′ , la terza azione é quella vincente con un gol fulmineo in area di Calhanoglu, acclamato dal pubblico, vicino al raddoppio due volte cinque ed otto minuti dopo.

Al 31′, bel movimento in area di Cutrone che fa partire il rasoterra del 2-0.

Nella ripresa, sotto la Curva Sud c’è gloria anche per Ignazio Abate, bravo nell’inserimento e nella conclusione che batte il portiere ospite.

Per il Verona,da segnalare al 70′ la gran punizione di Romulo che centra la traversa e all’84’ il gol di Lee, rete che precede il definitivo 4-1 di Fabio Borini.

Davanti a quasi 50000 spettatori, un Milan tonico che sale al sesto posto temporaneo e condanna i gialloblù al’aritmerica retrocessione.

MILAN: G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli (61′ Musacchio), Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso (57′ Borini), Cutrone (70′ Kalinic), Calhanoglu

Allenatore: Gennaro Gattuso

VERONA: Silvestri; Bearzotti, Caracciolo, Heurtaux, Fares (75′ Aarons); Romulo, Danzi, Calvano (52′ Zuculini); Matos, Cerci, Petkovic (56′ Lee)

Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli