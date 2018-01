Milan, Gattuso: ” Abbiamo il dovere di ripartire da dove abbiamo lasciato “

Dopo 14 giorni di pausa, il Milan affronterà il Cagliari nel match valido per il ventunesimo turno di Serie A

Alla vigilia della partita contro il Cagliari, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è apparso in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato:

Sulla squadra – “Quando vado ad analizzare, vedo che la squadra sta cambiando un po’ a livello mentale e per come sta in campo. Non basta, ma dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, le difficoltà che avevamo. Oggi abbiamo più tenuta, sappiamo soffrire. Sono contento di come creiamo, ma dobbiamo finalizzare di più, non diamo la mazzata del ko. Quel che stiamo facendo non basta, ma fa parte del percorso. Come dico sempre, spero di non perdere giocatori per strada. Abbiamo fatto sempre la politica dei piccoli passi“.

“Abbiamo poco tempo, ora ci aspettano 11 partite in 43 giorni. Non abbiamo fatto calcoli, abbiamo uno stile per il quale anche chi non gioca fa un carico di lavoro simile. Mancano la tensione e le componenti della partita, ma lavoriamo sempre. E’ un lavoro che mano mano può darci dei frutti“.

Sul Cagliari – “E’ una squadra che quando riparte fa male, brava tecnicamente con giovani interessanti. Sono duri da affrontare, a Bergamo va e vince, contro la Juventus ha fatto molto bene‘.