Milan, Cutrone: “Mi spiace si dubiti della mia onestà”

Cutrone: “Ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare”

Il suo gol ieri sera, avvenuto grazie a un tocco col gomito e decisivo per il successo del Milan sulla Lazio per 2-1, ha scatenato diverse polemiche. Con un post su Instagram, Patrick Cutrone, attaccante rossonero, ha voluto provare a chiarire l’accaduto.

Per il giovane calciatore, tornato a segnare in campionato dopo diversi mesi di digiuno, si vocifera questa mattina persino una possibile squalifica per comportamento antisportivo, su segnalazione della Procura Federale. Si parla di due giornate di stop.

Questo il messaggio di Cutrone su Instagram: “Ho rivisto le immagini del gol, in un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà“.