Liga, Real Madrid: Kroos fuori 15 giorni, distorsione al ginocchio

Il tedesco paga a caro prezzo gli sforzi di Champions contro il PSG

Il trionfo in Champions League contro il PSG è costato caro al centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos. Il forte calciatore tedesco campione del mondo 2014, ha disputato una buona gara con i parigini e nonostante i forti dolori riscontrati durante l’incontro, ha preferito giocare resistendo al dolore. Peccato che nel post-gara, tali fatiche abbiano peggiorato la situazione del giocatore che si è ora infortunato. Distorsione del legamento laterale esterno del ginocchio sinistro per lui, guaio che lo terrà fuori per ben 15 giorni. Un’infortunio che non ci voleva per Zinedine Zidane, costretto ora a ridisegnare il centrocampo in vista dei prossimi importanti impegni di Liga.

L’obiettivo è certamente quello di recuperare il tedesco per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il PSG, in programma il prossimo 6 marzo.