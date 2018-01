Lazio, Lotito: “Milinkovic-Savic? Non è sul mercato. Su Luis Alberto e la FIGC…”

Lotito: “Sergej ha il mio stesso carattere. Non mi sono candidato per il bene della Lazio”

Intervistato da “Il Corriere dello Sport“, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto il punto sul mercato della squadra di Simone Inzaghi, in particolare di Sergej Milinkovic-Savic, osservato da numerose big europee.

Queste alcune dichiarazioni di Lotito: “Milinkovic-Savic? Non è sul mercato! Lui mi assomiglia, ha lo stesso carattere: spirito di sacrificio e determinazione. E ha coraggio: quando suo padre lo ha “convinto” ad andare a Firenze per parlare con la Fiorentina, lui, che aveva già l’accordo con noi, è arrivato lì e ha spiegato: “Voglio solo la Lazio!”. Questo dice tutto, per me. Luis Alberto? E pensare che lui voleva smettere… Ci abbiamo lavorato. Anche sul piano mentale. E’ un aspetto fondamentale. Per questo nel mio settore giovanile ho voluto uno staff di psicologi che seguano i ragazzi ma anche i loro genitori. A noi interessa l’uomo prima del giocatore e cambiamo solo se uno non è contento o si comporta male“.

Poi aggiunge sulla sua mancata candidatura alla FIGC: “Io le firme le ho tutte qui, e avrei potuto procedere, con 12 voti diretti e personali della B. Ho passato questa mattina a chiamare i presidenti che mi avevano testimoniato in modo concreto la loro fiducia. La verità è che le riflessioni finali, fatte con i miei collaboratori, hanno tenuto conto del rischio a cui avrei sottoposto il titolo Lazio, che vanta in Borsa una performance di primissimo livello, oltre a quelli sul piano sportivo“.