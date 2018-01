La Lazio riparte dal Chievo, Inzaghi predica massima concentrazione

Terminate le due settimane di sosta invernale scelte dalla Lega, la Lazio torna a respirare aria di campionato. Vigilia tranquilla in casa biancoceleste, domani all’Olimpico arriva il Chievo. La missione dell’undici di Inzaghi sarà quella di ripartire sulla falsariga del 5-2 esterno con la Spal che ha chiuso meravigliosamente la prima parte dell’annata biancoceleste. Semifinali di Coppa Italia, un girone europeo vinto e superato con due turni d’anticipo, un quarto fantastico posto in campionato. La Lazio è in piena corsa Champions, l’unica squadra che può distruggere l’egemonia di Napoli, Juventus, Inter e Roma.

“Massima concentrazione”

Un tecnico meticoloso e attento a tutti quei dettagli che possono far la differenza, Inzaghi predica concentrazione. Il Chievo in passato ha spesso dato fastidio all’Olimpico, per questo non va sottovalutato, perchè nonostante l’assenza di Inglese ha bisogno di punti salvezza. “Sarà un banco di prova importante e vogliamo dare continuità a quanto fatto nel girone d’andata – spiega Inzaghi – dovremo essere bravi a riattaccare subito la spina, perché il Chievo è un cliente scomodo, che nell’ultima prima della sosta ha giocato un’ottima gara, raccogliendo meno di quanto avrebbe potuto”.

“Caceres importante, adesso il rinnovo di De Vrij”

Sul mercato una Lazio vigile osserva e scruta i movimenti delle concorrenti, ma non è escluso che prima della chiusura della sessione invernale possa mettere a segno un altro colpo. Già arrivato Martin Caceres, la notizia che ora tutti i tifosi capitolini aspettano è il rinnovo di De Vrij. Ad aspettare la fumata bianca anche uno dei massimi estimatori del centrale orange, Simone Inzaghi: “Stefan sembra molto sereno e riposato. Stiamo aspettando questa famosa fumata bianca che speriamo arrivi prima possibile. Per il resto il mercato resterà aperto fino alla fine del mese. Avevamo un uomo in meno in difesa e abbiamo colmato questa lacuna con Caceres, un valore aggiunto che ci aiuterà nel nostro cammino. Si è inserito bene, è arrivato in buona forma e s’è messo perfettamente a mia disposizione. Sarà un’alternativa importante visto che può ricoprire tutti i ruoli della difesa”.

“Abbiamo già pagato abbastanza”

Tornato sulla vicenda Anna Frank, il tecnico biancoceleste ha espresso con forma e fermezza le sue idee. “Penso che la Lazio abbia già pagato abbastanza con due gare senza la Curva Nord. La società si è sempre mostrata contro ogni forma di razzismo e antisemitismo, esponendosi in prima persona. Quindi penso e spero che non ci siano altre conseguenze”.

La formazione

Nonostante l’entusiasmo dimostrato dal nuovo acquisto uruguagio, Inzaghi opterà per Wallace e Bastos, per la prima volta entrambi dal primo minuto vista l’assenza per squalifica di Radu. Sugli esterni ha recuperato Lulic, che assieme a Marusic favorito su Basta comporrà il pacchetto di esterni a supporto della difesa guidata da De Vrij. In linea mediana confermata la premiata ditta Leiva-Parolo; davanti nessuna sorpresa, col tridente delle meraviglie Alberto-Milinkovic-Immobile chiamato a scardinare la difesa clivense. Ancora panchina per Felipe Anderson, che tornerà probabilmente protagonista mercoledì, quando i biancocelesti recupereranno all’Olimpico la gara con l’Udinese. Inzaghi conosce le sue qualità, e nonostante le varie panchine coccola il brasiliano. “Felipe è un giocatore importantissimo per noi. Luis e Sergej hanno fatto benissimo fin qui, ma tornerà a splendere anche lui. Avremo tante partite ravvicinate, darò spazio a tutti. Lui e Nani si allenano benissimo, stanno recuperando la forma migliore, saranno la nostra arma in più”.