Juventus, parla l’agente di Sturaro: ” Qualsiasi offerta per il giocatore è stata rigettata dalla squadra e da Allegri “

Il procuratore di Stefano Sturaro ha parlato del futuro del suo assistito in merito ad un possibile trasferimento

Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, è intervenuto nel ‘Maracanà’ di RMC Sport per parlare del futuro del centrocampista bianconero:

“Ogni richiesta avuta in questi anni per Sturaro è stata rigettata al mittente dalla Juventus e da Allegri. Per loro sono importanti gli uomini in un gruppo. Allegri è uno stratega nella gestione della rosa, uno dei migliori al mondo. Gente come Chiellini e Barzagli sono fondamentali, ancor più fuori dal campo. Stefano come contropartita per Milinkovic? Ho grandi rapporti con la Lazio, ma nessuno mi ha mai contattato. Diventa difficile imbastire una trattativa senza il consenso del giocatore…”.