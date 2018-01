Juventus, Marotta: “Balotelli? Fantacalcio. Su de Vrij ed Emre Can…”

Marotta: “Mario non ci interessa, così come de Vrij. Discorso diverso per Emre Can”

A ridosso del match casalingo contro il Genoa, l‘amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, ha rilasciato importanti dichiarazioni a “Premium Sport” riguardo il mercato in entrata bianconero.

In particolare, il dirigente bianconero ha smentito categoricamente la voce di stamattina, lanciata dal quotidiano inglese “The Sun“, circa un interessamento del club di Corso Galileo Ferraris nei confronti di Mario Balotelli, attaccante in forza al Nizza il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.

Marotta ha poi parlato anche di Stefan de Vrij, difensore della Lazio, e di Emre Can, centrocampista tedesco del Liverpool. Entrambi sono da diverso tempo accostati alla Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: “Al di là della stima e dell’affetto che abbiamo per Balotelli, questa è una notizia fa fantacalcio, o una bufala. E’ un profilo che non ci interessa. de Vrij? non è uno dei nostri obiettivi, mentre Emre Can è un giocatore che al momento è del Liverpool. Sappiamo che il suo contratto scadrà il 30 giugno, ma sappiamo anche che potrebbe rinnovare. Io sono pronto a giocare la partita, vorrei provare a prenderlo. Anche se non dovessimo riuscire a portarlo da noi, un club deve avere l’ambizione di puntare su obiettivi difficili“.