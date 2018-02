Juventus con organico più completo. Napoli con Sarri valore aggiunto

La Juventus ha già superato gli ostacoli Fiorentina e Torino per cui il Napoli non deve sperare nei passi falsi degli avversari, ma deve guardare in casa propria

Giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Crc per parlare del Napoli, dell’affascinante corsa allo Scudetto tra la squadra azzurra e la Juventus, del match di ritorno dela Europa League contro il Lipsia in Germania, del prossimo impegno di campionato degli uomini di Sarri contro il Cagliari e di altro.

Questi i loro pareri espressi nel corso delle trasmissione Si Gonfia la rete riportati da EuropaCalcio.it:

Giancarlo Padovan, giornalista: “Nel calcio tutto è possibile, ma mi sembra complicato che il Napoli possa rimontare a Lipsia perchè significherebbe spendere tante energie fisiche e mentali. Credo però, che Sarri voglia tornare ad avere feeling col suo gioco, quello che è mancato nella gara di andata. Il suo Napoli non l’ho neppure ritrovato nella partita contro la Spal in cui mi aspettavo di più dal Napoli dal punto di vista delle marcature. Contro il Lipsia credo che Sarri voglia un Napoli concentrato anche perché disconnettersi da una gara significa anche avere maggiori difficoltà poi nel connettersi nella gara successiva. Forse Sarri sta pensando di non portare Mertens nella trasferta Europea anche perché non si può rischiare un calciatore che non ha sostituto”.

Marco Bucciantini: “Sono innamorato del gioco di Insigne che è diventato un leader del Napoli. La mentalità devi sempre ripeterla per assimilarla e quest’anno nel Napoli l’ho vista. Anche contro la Spal non ha sprecato troppe energie, ha capito che non trovava spazio in attacco ed ha smesso di attaccare in maniera forsennata e si è messo a gestire la partita non permettendo mai all’avversario di entrare in partita. Milic è un combattivo, un agonista e a Firenze non ha mai dimostrato il suo valore, ma credo che metterà qualcosa in questo Napoli”.

Paolo Liguori, giornalista: “Del Napoli mi impressiona la solidità a centrocampo e Sarri ha trasformato calciatori di cui nessuno ne conosceva il valore. Allan per esempio che in un impianto come quello del Napoli si esprime al meglio, ma poi non so se in un altro contesto renderebbe ugualmente”.

Francesco De Luca, capo dei servizi sportivi de Il Mattino: “A prescindere dal piccolo infortunio di Mertens alla caviglia, a Lipsia non avrebbe giocato. Ciò che conta è la lotta per lo scudetto ed è inutile rischiare calciatori come il belga che non hanno ricambi. La Juventus ha già superato gli ostacoli Fiorentina e Torino per cui il Napoli non deve sperare nei passi falsi degli avversari, ma deve guardare in casa propria e il prossimo turno, la trasferta a Cagliari, non è dei più semplici. Il Napoli arriverà alla partita con la Juventus del 22 aprile in una situazione simile di classifica per cui avrà bisogno di vincere, in uno stadio in cui, tra l’altro, non ha mai vinto”.

Guglielmo Stendardo, difensore: “Lasciare Napoli non fu semplice perché lasciavo la mia famiglia, i miei amici, ma per come è andata la mia carriera, devo solo ringraziare Dio. Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa per il gioco che esprime. Napoli e Manchester City emozionano i tifosi e gli appassionati di calcio. Ho visto il match contro la Lazio al San Paolo e mi sono emozionato nel secondo tempo per cui il duello con la Juventus credo durerà fino alla fine. La Juve ha un organico più completo, ma il Napoli ha Sarri che è il valore aggiunto e l’entusiasmo di una città incomparabile al mondo. Sono a Pescara e aver lasciato qui un buon ricordo è importante per me. Sarebbe bello continuare a lavorare a Pescara, in un ruolo diverso e ieri Sebastiani lo ha anche confermato in conferenza stampa”.

Giuseppe Sannino, allenatore: “Ringrazio chi ha creduto in me, ma ognuno ha un ruolo e un allenatore vuole fare l’allenatore. Ho presentato diverse volte le dimissioni e non credo di essere un pazzo, ma ho sempre cercato di fare di testa mia, anche pagando qualche volta. Conosco Sarri da una vita, è sempre stato un ottimo allenatore. Adesso è facile parlare di Sarri, ma lui ha fatto giocare bene tutte le sue squadre. Ha portato il suo credo in ogni squadra che ha allenato, ma ora ci si aspetta da lui che vinca lo scudetto e non sarà facile lottare contro una squadra squadra e una grande società come la Juventus”.

Maurizio Gaudino, allenatore: “Il Napoli vuole giocarsi tutte le sue carte in Italia ed è per questo che non andrò a Lipsia a vedere gli azzurri nella partita di Europa League. E’ da tanti anni che Napoli aspetta lo scudetto e credo sia giusto che la squadra abbia in testa la serie A. Il Lipsia è una grande squadra, è fatta di giovani e vuole arrivare a giocarsi la finale dell’Europa League. Raul Petretta è un buon terzino, è giovane e da un anno gioca in prima squadra. Credo sia adatto al Napoli, è un ragazzo di prospettiva”.

Luca Telese, giornalista: “Vorrei che il Napoli vincesse lo Scudetto, ma a Cagliari lunedì sera non avrà vita facile. Il Napoli stava per comprare Ünder, ma chissà quanto avrebbe giocato se lo avesse preso. Mi piacerebbe vedere dal vivo Cagliari-Napoli, ma non so se riuscirà ad esserci. Devo ammettere che Pavoletti non è solo un attaccante, ma un artista e i gol che segna lo dimostrano”.

Ciro Venerato, giornalista: “Milic è costato al Napoli di fatto di 150 mila euro netti. Il croato ha sostenuto e superato brillantemente ieri le visite mediche a Castel Volturno, avrà la maglia numero 19 e presto verrà annunciato con un tweet. Reina? Il Napoli sta giocando su più tavoli e cerca 2 portieri, uno per il presente e uno per il ritiro perché Sepe a fine stagione potrebbe chiedere di andar via. Non credo che il Napoli possa investire 20/25 milioni per un portiere titolare senza avere l’ok del Napoli quindi tutti i discorsi di mercato saranno rimandati. La priorità è definire la questione allenatore e poi si penserà al mercato. Non credo che Reina rinnoverà, non lo escludo, ma ritengo che il Napoli lo perderà. Se associamo il nome di Reina al Milan non facciamo peccato, ma leggo e sento anche il nome della Juve e non so se lo l’estremo difensore azzurro si comporterebbe come Higuain”.